Milán, el Scudetto recae en el Inter: Allegri se equivoca con la alineación. Estalla el caso Leao: inaceptable, su etapa parece haber llegado a su fin

El Milan podía haber reabierto el campeonato, pero, en cambio, lo ha tirado por la borda, entregándoselo al Inter. Y ahora tendrá que mirar a su espalda y estar atento de cara a la Liga de Campeones.

Un partido muy mal preparado por Allegri, como demuestran los hechos, con una alineación, por cierto, errónea. ¿Por qué sacar a Estupinan cuando en el otro lado está uno de los mejores extremos de la liga, como Isaksen? Crónica de un desastre anunciado. Y añadamos que, incluso en el derbi, aparte del gol, el exjugador del Brighton había metido la pata en alguna ocasión, como en el gol fallado por Dimarco. ¿Por qué no Bartesaghi?