Milán, el factor Allegri (y Leao) en el 9 del futuro: Kean gusta, ¿qué se filtra con la Fiorentina?

No es ninguna novedad que en la lista de preferencias del club milanés siempre figure Moise Kean, delantero de laFiorentina. No es ningún secreto que en las reuniones sobre el mercado de fichajes celebradas en los últimos meses entre la directiva y el cuerpo técnico, el perfil del delantero azzurro siempre ha sido mencionado por las distintas partes implicadas.

Sabemos, también por lo contado por Fabrizio Romano y Matteo Moretto en YouTube, que Kean era un perfil que ya le gustaba al Milan en enero: sin embargo, el club violeta dejó claro que el jugador era demasiado importante —dada también la peligrosa situación en la clasificación, que ve a los toscanos luchando por no descender y con solo un punto de ventaja sobre la antepenúltima posición ocupada por el Cremonese— para el destino del club y que terminaría su temporada en Florencia.