La temporada de Strahinja Pavlovic ha sido memorable en todos los sentidos. El defensa serbio, que el próximo 24 de mayo cumplirá 25 años, se ha convertido en una pieza fundamental para Massimiliano Allegri, tanto en su área como en la del rival. No es casualidad que haya marcado cuatro goles, todos ellos decisivos, esta temporada. El último, contra el Torino, es la instantánea perfecta del crecimiento integral del exjugador del Salzburgo, tanto desde el punto de vista técnico como de la personalidad.
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Milán: el Chelsea se interesa por Pavlovic; el valor del serbio se ha triplicado gracias a Allegri
SEGÚN EL CIES, SU VALOR OSCILA ENTRE 50 Y 58 MILLONES
El Observatorio del Fútbol del CIES (Centro Internacional de Estudios Deportivos) ha publicado un informe en el que se indican los jugadores con mayor valor de mercado de cada equipo de la Serie A. El jugador más cotizado del Milan es StrahinjaPavlović, que se sitúa en los primeros puestos de esta clasificación. Según el estudio, su valor oscila entre los 50 y los 58 millones de euros. Una cifra acorde con el crecimiento del defensa serbio bajo la dirección de Allegri: fuerte en el marcaje y en el juego aéreo y ahora más atento desde el punto de vista táctico. Una valoración que también está en línea con los precios que se manejan en la Premier League, es decir, la liga que, desde hace varios meses, ha mostrado cierto interés por el número 31 rossonero.
INTERÉS DEL CHELSEA
El mundo en rojo y negro de Pavlovic ha cambiado radicalmente en cuestión de unos pocos meses: el verano pasado, el exjugador del Salzburgo fue declarado transferible (tras una temporada irregular), pero Zlatan Ibrahimovic, que sigue siendo uno de los mayores patrocinadores de Steahinja, consideró que la oferta del Crystal Palace era baja.
Según los últimos rumores que llegan desde Inglaterra, ahora el Chelsea se está interesando por Pavlovic, ya que sin duda buscará refuerzos con experiencia y calidad en la defensa para la próxima temporada. El Milan, por su parte, lleva varias semanas trabajando en la renovación del contrato hasta 2031 con un aumento del salario a unos 2,5-3 millones de euros. Una jugada para retener al jugador nacido en 2001, si el Chelsea lo permite.