Milán: el Chelsea se interesa por Pavlovic; el valor del serbio se ha triplicado gracias a Allegri

El mundo en rojo y negro de Pavlovic ha cambiado radicalmente en cuestión de unos pocos meses: el verano pasado, el exjugador del Salzburgo fue declarado transferible (tras una temporada irregular), pero Zlatan Ibrahimovic, que sigue siendo uno de los mayores patrocinadores de Steahinja, consideró que la oferta del Crystal Palace era baja.





Según los últimos rumores que llegan desde Inglaterra, ahora el Chelsea se está interesando por Pavlovic, ya que sin duda buscará refuerzos con experiencia y calidad en la defensa para la próxima temporada. El Milan, por su parte, lleva varias semanas trabajando en la renovación del contrato hasta 2031 con un aumento del salario a unos 2,5-3 millones de euros. Una jugada para retener al jugador nacido en 2001, si el Chelsea lo permite.