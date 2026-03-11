Goal.com
Milán, de Torriani a Bouyer: la gestión de los cinco jóvenes porteros entre el primer equipo, el Milan Futuro y el Primavera

Milán, el futuro es ahora. El club rossonero quiere mantener la tradicional cantera de excelentes porteros que han salido de su sector juvenil: Gianluigi Donnarumma ha sido solo el último gran ejemplo, aunque sigue siendo, por razones obvias, difícil de alcanzar. Lorenzo Torriani lidera un grupo de cinco jóvenes promesas listas para labrarse un importante futuro dentro del club.

El punto fundamental es que el programa estudiado al comienzo de la temporada se centra en el desarrollo tanto en los entrenamientos como en los partidos, de ahí la elección de los minutos de juego (Torriani está jugando mucho más que el año pasado y que en las últimas temporadas en general, aunque en una liga menos importante en términos de calidad como la Serie D). El preparador de porteros del primer equipo, Filippi, se relaciona a diario con el del Milan Futuro Del Corno, pero también con los demás del sector juvenil, en sinergia, para evaluar el crecimiento de cada uno, gracias también a la posibilidad de hacerles entrenar con Maignan. El capitán también representa un valor añadido, como lo puede ser Modric a nivel de los jóvenes que entrenan con el primer equipo durante la semana. 

  • TORRIANI EN CRECIMIENTO: QUÉ CAMBIA PARA EL FUTURO

    Quince partidos en la Serie D con un total de 1350 minutos. Para Torriani, el Milan ha optado por alinearlo de forma continuada en el segundo equipo, el Milan Futuro de Massimo Oddo. Ni siquiera en la época del Primavera rossonero había jugado tanto el jugador nacido en 2005, siendo, de hecho, el segundo portero antes de las hazañas en las giras de verano, primero con Paulo Fonseca y luego con Massimiliano Allegri. En los partidos más importantes del primer equipo, Lorenzo asciende a tercer portero. El Milan cree en él y así lo demuestra el hecho de que le haya renovado el contrato hasta 2030, pero su expediente será analizado con atención por sus agentes (Unique Football, los mismos de Saelemaekers) para entender qué camino tomar la próxima temporada: esperar la repesca para ser titular del Milan Futuro en la Serie C o encontrar una solución en forma de cesión. A sus 21 años, la prioridad de Torriani sigue siendo jugar con continuidad. Un factor determinante en la elección será también Pietro Terracciano: el exjugador de la Fiorentina debería renovar su contrato con el Milan hasta julio de 2027. En tal caso, el espacio en el primer equipo, ya reducido por la presencia de un fenómeno como Maignan, se reduciría aún más.

  • LO MANDA MONCADA: LEO BOUYER

    Llegado al Rossonero en septiembre de 2024 procedente del Paris FC por recomendación de Moncada, Léo Paul Bouyer es uno de los talentos que el club está tratando de potenciar. Nacido en París en 2008, la temporada pasada jugó por debajo de su edad en el equipo sub-18, que es el que más resultados obtiene, dada la decisión de hacer jugar a muchos jugadores por debajo de su edad en el Primavera, privando al equipo de sus mejores jugadores.

    Este año debutó con el Milan Futuro y luego con el Primavera, en estricto orden, lo que representa una particularidad en su trayectoria. En la primera parte de la temporada, su rendimiento fue muy alto, con actuaciones que pusieron de manifiesto su buen potencial, mientras que ahora, que está encontrando espacio como titular fijo en la Primavera, atraviesa una fase delicada debido a algunas incertidumbres. A menos que surjan ofertas realmente ventajosas en el mercado, se le avecina otra temporada con la camiseta rossonera en las distintas categorías inferiores.

  • EL TALENTO DE LA PROMOCIÓN DE 2008 LONGONI LLEGA A SU FIN

    La firma al pie de página del histórico tercer puesto de Italia Sub-17 en el Mundial de su categoría es suya: gracias a las paradas de Alessandro Longoni, los Azzurrini de Massimiliano Favo vencieron a Brasil en los penaltis, conquistando la medalla de bronce y obteniendo el mejor resultado de la historia en la competición. Tras el 0-0 en el tiempo reglamentario, las dos selecciones se enfrentaron desde el punto de penalti para decidir el tercer y cuarto puesto del Mundial. Y Longoni dio la victoria a Italia, rechazando primero el lanzamiento de Pacheco y luego el de Luis Eduardo. Nacido en Como en 2008, es un auténtico talento con unas cualidades técnicas muy importantes: quienes le han seguido paso a paso en su trayectoria en las categorías inferiores del Milan apuestan sin dudarlo por un futuro en la Serie A al más alto nivel. Tras una excelente primera mitad de temporada con el Milan Primavera, se incorporó al Milan Futuro de Massimo Oddo, donde, sin embargo, no está encontrando espacio. Probablemente influye la situación contractual de Longoni: el acuerdo actual expira en julio y aún no se ha llegado a un acuerdo para seguir juntos. En la actualidad, el escenario más plausible es una separación al final de la temporada.

  • PITTARELLA EN EL PRIMER EQUIPO

    El verano pasado firmó su primer contrato profesional tras seis años en el Milan: Matteo Pittarella es un portero en el que el club confía tanto para el presente como para el futuro. Forma parte del Milan Futuro, aunque, para dejar espacio a Lorenzo Torriani, casi siempre se queda en el banquillo del primer equipo como tercer portero. Nacido en 2008 y con un buen margen de crecimiento, el Milan cuenta con seguir trabajando en su desarrollo también la próxima temporada.

  • CONTRATO PROFESSIONALE PER FACCIOLI

    Pietro Faccioli, nacido en 2009, es el más joven del equipo. Destacó en las categorías sub-17 y sub-18 antes de ganarse su primer contrato profesional, que el club rossonero anunció hace justo una semana. Doble satisfacción para el portero nacido en Milán y milanista desde siempre. El cuerpo técnico de porteros cree en su crecimiento y lo ha ascendido recientemente al Milan Futuro de Oddo.

