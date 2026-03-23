Milán, contactos con el Fulham: se perfila la recompra de Chukwueze, la cifra prevista que se recaudará

La comunicación recibida estos últimos días por el Milan es extraoficial y aún no definitiva, por lo que en la sede de Via Aldo Rossi esperan los siguientes pasos. Con la esperanza de que las intenciones se conviertan pronto en firmas en los contratos. Furlani estaba convencido de que el fichaje de Chukwueze por el Fulham sería una operación beneficiosa para ambas partes, teniendo en cuenta que el escaparate de la Premier League podría relanzar a un jugador que venía de dos temporadas decepcionantes con la camiseta rossonera. El Milan, ahora, empieza a hacer cuentas: Chukwueze aportará un cheque de 24 millones de euros que, con los bonus, podría llegar a los 28.