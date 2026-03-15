«Sabíamos que el partido iba a ser difícil: la afición volvía al estadio, para ellos era un partido importante, la clasificación no les exige demasiado y han hecho un buen partido. Han corrido mucho; ellos bajaron el ritmo en la segunda parte, pero nosotros no marcamos. Todo el mundo hablaba del título tras el empate del Inter, pero debemos ser realistas: estamos haciendo las cosas bien, pero el objetivo es la Champions; de lo contrario, corremos el riesgo de echar por tierra todo lo que hemos construido».