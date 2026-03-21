El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, habló con DAZN tras la victoria contra el Torino.
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Milán, Allegri: «Pensamos en ganar y mejorar nuestra posición en la clasificación; miramos hacia atrás. Pavlovic ha mejorado mucho»
LA VICTORIA
«Nos hemos encontrado con un buen Torino y hemos forzado demasiado el juego; no era fácil tras el empate de la primera parte. Estamos en la recta final de la temporada y hay que pensar en ganar y mejorar nuestra posición en la clasificación. Hoy no era un partido fácil de ganar, porque el Torino ha hecho un buen partido».
LA DECISIÓN DE PULISIC
«El jugador que nos aporta equilibrio es Saelemaekers, aunque a veces llega agotado al final del partido. Hoy he colocado a Pulisic en la banda porque necesitábamos más espacio en el centro del campo, ya que ellos tenían una defensa muy sólida y compacta».
SOBRE EL NÁPOLES
«Miramos hacia atrás: es una victoria menos para nuestro objetivo principal. Sin duda será un buen partido».
SU FULLKRUG
«En la primera parte tuvo algunas dificultades, pero cuando juegas poco no es fácil. En la segunda lo hizo mejor, pero si no tienes continuidad en el juego se vuelve difícil, sobre todo para los jugadores más físicos».
SU PAVLOVIC
«Él es así; esta noche también ha hecho un gran partido, ha mejorado mucho, tiene carácter y garra. Ha defendido muy bien en campo abierto».
EL ATAQUE QUE NO MARCA
«No le pido nada a nadie porque estamos en el parón y solo había pedido que no se estropeara la clasificación; los delanteros volverán a marcar».