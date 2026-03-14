«¿Somos la mejor defensa de Europa? No se trata de intentar ganar el Scudetto, tenemos que darlo todo sabiendo que por delante hay un equipo con 7 puntos de ventaja que, hasta ahora, ha demostrado ser el más fuerte. Hay que ganar otros cinco partidos para meternos entre los cuatro primeros de la clasificación; solo debemos pensar en nosotros mismos sin mirar a los demás. Solo hay una forma de alcanzar al Inter: ganar nuestros partidos y que ellos pierdan puntos; el campo lo dirá».