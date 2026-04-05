Mikel Arteta sale en defensa de las estrellas del Arsenal y ofrece información sobre la lesión de Gabriel tras la sorprendente eliminación de la FA Cup ante el Southampton

La noche fue de mal en peor para los Gunners, ya que el defensa clave Gabriel se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante la segunda parte. La posible ausencia del brasileño podría suponer un duro golpe para las aspiraciones del Arsenal al título de la Premier League y para sus próximos partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones. Arteta admitió que los primeros indicios eran preocupantes después de que el central pidiera ser sustituido.

«No lo sé. Creo que notó algo», dijo Arteta cuando le preguntaron por el estado del defensa. «No sé exactamente qué es. Tendremos que evaluarlo. Pero, obviamente, cuando un jugador pide que lo sustituyan, no es buena noticia».