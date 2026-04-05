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Mikel Arteta sale en defensa de las estrellas del Arsenal y ofrece información sobre la lesión de Gabriel tras la sorprendente eliminación de la FA Cup ante el Southampton
Arteta sigue apoyando a su equipo tras la decepción en la copa
Tras la derrota por 2-1 del Arsenal, Arteta se apresuró a acallar cualquier crítica sobre el esfuerzo o la entrega de sus jugadores. Los Gunners dominaron gran parte del partido, pero al final les pasó factura la falta de puntería y los errores defensivos que los Saints supieron aprovechar al máximo. En declaraciones tras el partido, Arteta dejó clara su postura: «Amo a mis jugadores. Lo que han hecho durante nueve meses. No voy a criticarlos porque hayamos perdido un partido aquí, teniendo en cuenta el esfuerzo que han puesto. Y la forma en que lo están dando todo físicamente. Probablemente algunos de ellos ni siquiera tenían que estar aquí hoy. No voy a hacer eso. Voy a defenderlos más que nunca».
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Gabriel se lesiona en los últimos minutos del partido, que acabó en derrota
La noche fue de mal en peor para los Gunners, ya que el defensa clave Gabriel se vio obligado a abandonar el terreno de juego durante la segunda parte. La posible ausencia del brasileño podría suponer un duro golpe para las aspiraciones del Arsenal al título de la Premier League y para sus próximos partidos de cuartos de final de la Liga de Campeones. Arteta admitió que los primeros indicios eran preocupantes después de que el central pidiera ser sustituido.
«No lo sé. Creo que notó algo», dijo Arteta cuando le preguntaron por el estado del defensa. «No sé exactamente qué es. Tendremos que evaluarlo. Pero, obviamente, cuando un jugador pide que lo sustituyan, no es buena noticia».
Lecciones tácticas de la derrota ante el Southampton
El estilo ofensivo del Southampton se ganó los elogios del entrenador del Arsenal, quien se negó a esgrimir la apretada agenda de partidos como excusa para la derrota. Arteta reconoció que, aunque los Gunners han disputado 51 partidos esta temporada, simplemente no fueron lo suficientemente eficaces en los momentos decisivos frente al equipo de Tonda Eckert.
Arteta añadió: «Les felicito. Creo que son un equipo realmente bueno. No es ninguna sorpresa la racha que llevan. Y, como he dicho, son mucho más eficaces que nosotros cuando más importa. Y por eso están en Wembley, así que les deseo lo mejor. Se debió principalmente a algunas cosas que, en mi opinión, tenemos que mejorar mucho».
- AFP
La atención se centra ahora en el partido contra el Sporting
Con los cuartos de final de la Liga de Campeones y la lucha por el título de la Premier League en el horizonte, Arteta se centra en garantizar que esta eliminación de la copa nacional no eche por tierra toda la temporada. Los Gunners viajarán a Lisboa para enfrentarse al Sporting de Lisboa, y el entrenador cree que la apretada agenda no es excusa para un bajón en el rendimiento.
«Alguien tiene que asumir la responsabilidad. Ese soy yo, y tenemos por delante el periodo más bonito de la temporada», concluyó el español. «No quiero poner excusas por los jugadores que faltan, ni por los que están aquí con problemas... Hay que aceptar la situación, luchar contra ella y volver a Portugal con, una vez más, frescura, con claridad y con ganas».