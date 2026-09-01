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Donny Afroni

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Mikel Arteta resta importancia a los rumores sobre el fichaje de Julian Alvarez mientras el técnico del Arsenal deja los asuntos del último día del mercado en manos de «la gente de arriba»

Fichajes
Julián Álvarez
M. Arteta
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Mikel Arteta ha querido desmarcarse de las crecientes especulaciones sobre un posible movimiento en el último día de mercado por la estrella del Atlético de Madrid, Julián Alvarez. Tras una ajustada victoria sobre el Aston Villa, el técnico del Arsenal insistió en que su atención sigue centrada plenamente en el terreno de juego, mientras los directivos del club se encargan de los fichajes.

  • Arteta aborda los vínculos con Alvarez

    Arteta se ha mostrado hermético respecto al supuesto interés del club por fichar a Alvarez cuando el mercado de fichajes de verano entra en sus últimas horas. A pesar de la intensa especulación que vincula a la estrella argentina con un movimiento al norte de Londres, Arteta aseguró no estar al tanto, en gran medida, de las últimas novedades entre bastidores.

    Preguntado directamente por la posibilidad de fichar al jugador de 26 años, Arteta no tardó en delegar la responsabilidad en el equipo de captación del club. "No lo sé. Eso es cosa de la gente de arriba", declaró a Sky Sports. "He estado desconectado durante un día porque no quiero nada relacionado con eso. Mi atención tiene que estar en el partido".


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  • Mikel Arteta Arsenal 2026 pre-seasonGetty

    Asenal sigue activo en las últimas horas del mercado de fichajes

    Al margen de los rumores en torno a Alvarez, Arteta ha dejado claro que el trabajo del club en el mercado de fichajes aún no ha terminado, ya que el técnico del Arsenal centró su atención en el inminente cierre del plazo. Arteta subrayó que el conjunto del norte de Londres sigue buscando añadir calidad a una plantilla que ya está mostrando señales significativas de madurez táctica y solidez fuera de casa.

    Cuando se le preguntó directamente por la posibilidad de más llegadas antes del cierre del mercado, Arteta fue transparente sobre las intenciones del club de reforzarse. «Como he dicho, estamos intentando mejorar la plantilla; hasta mañana por la noche vamos a intentar hacerlo», declaró Arteta en la página web oficial del club.

  • Abordando la profundidad de la plantilla y la preocupación por las lesiones

    La necesidad de refuerzos ha quedado en evidencia por los recientes problemas físicos en la línea defensiva, concretamente por la ausencia de Jurrien Timber. Arteta reconoció que el margen de error es mínimo y que el club se vio obligado a actuar en determinadas posiciones para evitar una crisis.

    «Depende de si todo el mundo está en forma o no. Podemos hablar de hoy, pero puede cambiar», explicó Arteta. «Sabíamos que si teníamos una lesión en la línea defensiva con Jurrien fuera, íbamos a tener serios problemas, así que tuvimos que hacer lo de Ezri [Konsa]. Hoy, [Cristhian] Mosquera no pudo continuar, así que sabemos que la profundidad de plantilla tiene que ser realmente grande cuando competimos por cuatro competiciones y además de la manera en que jugamos, así que vamos a intentar hacerlo».

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  • Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    La cuenta atrás avanza para el Arsenal

    El Arsenal corre contra el reloj para fichar a un delantero de élite tras las salidas de Gabriel Martinelli y Gabriel Jesus. Aunque el club londinense ha pasado todo el mercado persiguiendo a su objetivo principal, el elevado precio de 150 millones de euros fijado por el Atlético para Alvarez sigue siendo un gran obstáculo. La tajante negativa de Arteta a los rumores bien podría ser una cortina de humo táctica, pero la realidad de la situación quedará muy clara en breve, a medida que el mercado de fichajes se acerca a un cierre dramático en las principales ligas de Europa. Con los fondos procedentes de las ventas de Martinelli y Jesus disponibles, se espera que el Arsenal siga activo hasta el final.

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