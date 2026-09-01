Arteta se ha mostrado hermético respecto al supuesto interés del club por fichar a Alvarez cuando el mercado de fichajes de verano entra en sus últimas horas. A pesar de la intensa especulación que vincula a la estrella argentina con un movimiento al norte de Londres, Arteta aseguró no estar al tanto, en gran medida, de las últimas novedades entre bastidores.

Preguntado directamente por la posibilidad de fichar al jugador de 26 años, Arteta no tardó en delegar la responsabilidad en el equipo de captación del club. "No lo sé. Eso es cosa de la gente de arriba", declaró a Sky Sports. "He estado desconectado durante un día porque no quiero nada relacionado con eso. Mi atención tiene que estar en el partido".



