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Mikel Arteta «no quiere asumir la responsabilidad» del fracaso del Arsenal en la lucha por el título, según un experto en lenguaje corporal, quien cree que el español sabe que está «sentenciado» y que probablemente será destituido pronto
¿Se está distanciando Arteta de una plantilla en crisis?
Tras la dolorosa derrota 2-1 ante el Manchester City, el analista de comportamiento Darren Stanton afirma que Arteta ya no parece seguro en su puesto. Añade que el técnico del Arsenal culpa a sus jugadores para proteger su reputación.
«Mikel Arteta parecía ansioso y estresado antes del partido», declaró Stanton a OLBG. «Sus sonrisas no eran sinceras; parecía tenso. Ahora, en la rueda de prensa, se le nota enfadado. Parece molesto por encontrarse otra vez en esta situación, como tras perder contra el Bournemouth, y, lamentablemente para los jugadores del Arsenal, no creo que su entrenador quiera asumir la responsabilidad. Prefiere cargarla sobre el equipo en vez de aceptarla él».
- AFP
Signos de ira y ansiedad reprimidas
El análisis de las recientes apariciones de Arteta en los medios muestra a un entrenador que lucha por contener sus emociones mientras la presión del título crece. Stanton señala desencadenantes fisiológicos, como la «supresión labial», que refleja un esfuerzo físico por reprimir sus sentimientos. «Recurre a lo que llamamos “supresión labial”: reprime físicamente sus sentimientos para no hablar más de la cuenta», añadió Stanton. «No dice lo que realmente piensa sobre la moral del equipo u otras cuestiones».
¿Preocupación por la seguridad laboral en Emirates?
Tras pasar de optar al cuádruple a poder acabar la temporada sin títulos, el experto afirma que Arteta sabe que su futuro depende de ganar algo. La directiva del Emirates podría perder la paciencia, y la actitud del técnico muestra que se prepara para lo peor.
Stanton añadió: «Por lo que sea, Arteta parece muy estresado. Si no saca un as en los últimos partidos, sabe que no ganarán nada y que puede perder su puesto. La presión crece». La reacción del Arsenal en los próximos partidos y su rendimiento en la Liga de Campeones nos dirán mucho, pero Arteta cree que los trofeos serán decisivos».
- AFP
La cuenta atrás final para el entrenador de los Gunners
A pocos partidos del final, cada decisión táctica y cada rueda de prensa se magnifica. Los Gunners quieren mantener vivas sus opciones de título y avanzar en Europa, pero la presión psicológica es enorme. Según el análisis, las próximas semanas definirán el palmarés del Arsenal y el futuro del entrenador.
«Si no gana ningún título, parece que ya da por hecho que lo van a despedir», añadió Stanton. «Las próximas semanas definirán su futuro como entrenador en el Arsenal. Se le nota presionado, estresado e irascible; busca respuestas que no encuentra».