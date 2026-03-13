Mikel Arteta ha dado la espalda a Pep Guardiola y Arsène Wenger para adoptar el estilo de fútbol de David Moyes en el Arsenal

Arteta es un personaje único, ya que su vida como jugador parece casi completamente ajena a la de entrenador. En su juventud, fue una especie de trotamundos entre clubes emblemáticos, comenzando en el Barcelona (pero sin llegar a jugar nunca), pasando por el París Saint-Germain cedido junto a Ronaldinho, Mauricio Pochettino y Jay-Jay Okocha, entre otros, fichando por el Rangers cuando el fútbol escocés aún era una potencia en Europa, y regresando luego a su tierra natal para jugar en la Real Sociedad.

Pero Arteta apenas tuvo oportunidades en el club de su infancia, por lo que se incorporó al Everton cedido con opción de compra a mitad de la temporada 2004-05, en la que los Toffees terminaron entre los cuatro primeros de la Premier League.

«Me entristece dejar la Real Sociedad. Fui allí con todas las esperanzas del mundo, pero está claro que el entrenador no cuenta conmigo y no puedo permitir que esa situación continúe», declaró Arteta al salir de San Sebastián. «No jugué bien al comienzo de la temporada, pero desde entonces no me han dado ninguna oportunidad. No me siento bien cobrando dinero y sin jugar al fútbol, y espero que fichar por el Everton me dé esa oportunidad».

Sin embargo, la pérdida de La Real fue la ganancia del Everton, y Arteta se convirtió rápidamente en un héroe en Goodison Park. En 2025, Moyes habló con cariño de la educación de Arteta y de cómo había moldeado su carácter.

«Mikel era inteligente en su forma de pensar el fútbol [como jugador]. También sabía cómo quería jugar», dijo Moyes. «Tuvo una muy buena formación si nos fijamos en los clubes en los que empezó, sus etapas en el PSG, en el Barcelona y en la Real Sociedad. Tuvo una oportunidad real antes de venir y se fue al Glasgow Rangers y luego vino aquí [al Everton].

De hecho, había estado en muchos clubes, muchos clubes realmente buenos, con buenas estructuras. A veces, Mikel era un poco quejica. Y eso a veces también es una buena señal. Quería que las cosas se hicieran bien, quería que se hicieran bien, quería que el equipo jugara mejor.

Pero fue un buen jugador para nosotros. Un gran capitán, un gran jugador. Un gran fichaje, la verdad, en aquel momento».