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Mikel Arteta elogia el «momento mágico» de Eberechi Eze, mientras el entrenador del Arsenal destaca la «química» entre el centrocampista y sus compañeros de los Gunners
Eze y Rice dan el pase al Arsenal
El Arsenal siguió en su camino hacia la gloria europea gracias a los goles de Eze y Declan Rice, que le valieron una victoria global por 3-1 sobre el gigante de la Bundesliga. Los Gunners dominaron desde el pitido inicial en el Emirates, pero se vieron frustrados por una resistente zaga del Leverkusen y una inspirada actuación del portero Janis Blaswich. Fue necesaria una jugada brillante de Eze para romper el empate y calmar los nervios de la afición local.
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Arteta elogia el impacto mágico de Eze
Tras el pitido final, Arteta declaró: «Empezamos el partido muy bien y creamos peligro desde todos los ángulos. Su portero les mantuvo en el partido y necesitábamos un momento mágico de Ebs para adelantarnos en el marcador. Luego, en la segunda parte, la jugada de Declan nos dio la oportunidad de ganar el partido y tuvimos cuatro o cinco ocasiones en las que deberíamos haber marcado el tercero, pero, en general, merecimos plenamente la victoria y el pase a cuartos de final».
Eze se ha convertido en una pieza fundamental en la maquinaria del Arsenal desde su fichaje este verano por el Emirates, y su entrenador cree que el centrocampista no hace más que mejorar a medida que se compenetra con sus nuevos compañeros. El técnico no dudó en señalar que la forma física y el ritmo del internacional inglés son factores clave para su buen estado de forma.
Arteta añadió: «Ebs juega cada tres días, tiene ritmo, se entiende con los jugadores y esto [el gol] es por lo que está aquí. Está creando una buena conexión con todos ellos y, cuando empiezas a marcar la diferencia en los momentos clave de los partidos, eso te da confianza. Declan estuvo inmenso, él y todo el equipo: la forma en que van a por cada balón y la pasión que muestran es extraordinaria».
Se disipa el temor a una lesión antes del partido en Wembley
A pesar de la celebración, hubo un breve momento de preocupación cuando Eze tuvo que recibir asistencia médica por un posible problema en el tobillo durante la segunda parte. Con la final de la Carabao Cup contra el Manchester City a la vuelta de la esquina este domingo, los seguidores del Arsenal contuvieron la respiración al ver cómo su estrella era sustituida por Kai Havertz, pero el propio jugador se ha apresurado a calmar los temores.
Al ser preguntado por la lesión tras el partido, Eze declaró a TNT Sports: «Sí, estoy bien. Estaré bien». El centrocampista describió su sensacional gol como uno de los momentos más destacados de su carrera y admitió: «Para ser sincero, no sé si podría haber soñado con marcar un gol así. Fue un buen gol, simplemente vi una oportunidad para disparar y le doy gracias a Dios por haber salido bien hoy. Sin duda fue un gol especial, lo recordaré durante mucho tiempo».
- AFP
Se confirma el camino hacia los cuartos de final mientras se avecina la primera oportunidad de conseguir el cuádruple
La recompensa del Arsenal por su victoria global por 3-1 es un enfrentamiento en cuartos de final contra el Sporting de Lisboa, que protagonizó una remontada sorprendente para eliminar al Bodo/Glimt, el tapado noruego. Aunque el sueño europeo sigue vivo, la atención se centra ahora en los títulos nacionales. Los Gunners buscan poner fin a su sequía de seis años sin títulos este fin de semana, enfrentándose a los hombres de Pep Guardiola en la final de la Carabao Cup, que podría asegurar el primer título de un histórico cuádruple esta temporada.
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