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Mikel Arteta elogia a los «mágicos» suplentes Kai Havertz y Gabriel Martinelli por su decisiva contribución, ya que el Arsenal marcó en los últimos minutos para derrotar al Sporting de Lisboa en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones
Havertz da al Arsenal una ventaja inestimable
Los Gunners parecían abocados a un empate en el Estadio José Alvalade tras una actuación que careció de chispa ofensiva durante gran parte del partido. Sin embargo, la entrada de Martinelli y Havertz desde el banquillo cambió el rumbo del partido de ida, que culminó con un dramático gol de la victoria en el tiempo de descuento. El extremo brasileño envió un centro milimétrico que Havertz aprovechó para marcar a bocajarro y desatar una celebración desenfrenada en la grada visitante.
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Superar el bloque defensivo del Sporting
En declaraciones a Amazon Prime tras el pitido final, Arteta expresó su satisfacción por el resultado y la calidad del gol de la victoria. «Estoy muy contento por haber ganado a domicilio en los cuartos de final de la Liga de Campeones contra un equipo que llevaba sin perder en casa no sé cuánto tiempo», afirmó el entrenador del Arsenal. «Creo que la última vez fue probablemente también en Europa, lo que demuestra lo difícil que es. Al final, un momento mágico de los delanteros nos dio la victoria. Ha sido precioso y ese es el impacto que necesitas cuando llegas a esta fase de la temporada. Todo el mundo tiene que aportar algo y sin duda lo han hecho esta noche».
A pesar de la victoria, Arteta admitió que a su equipo le costó encontrar el ritmo en el último tercio del campo, y a Martín Zubimendi le anularon un gol por fuera de juego en la jugada previa tras la revisión del VAR. Arteta señaló que su equipo tenía que ser más certero para desmontar a un Sporting resistente que se ha mostrado formidable en su propio campo.
«Sí, porque cuando llegábamos al último tercio y nos quedábamos ahí, nos faltaba el último paso», respondió Arteta cuando se le preguntó si temía que su equipo no marcara. «Teníamos que ser un poco más precisos, más rápidos, más eficientes para romper su bloque. Nos anularon un gol y hubo dos o tres ocasiones en las que estuvimos cerca, pero nos faltó ese último pase».
Raya, la heroína de la defensa
Aunque los suplentes fueron los protagonistas de los momentos más emocionantes del final del partido, el Arsenal le debe su portería a cero a David Raya. El portero español realizó una serie de paradas de talla mundial, incluida una intervención crucial con la yema de los dedos en los primeros cinco minutos. Su actuación fue muy elogiada tanto por su entrenador como por sus compañeros, y Havertz llegó a describir a Raya como el «mejor portero del mundo» de las dos últimas temporadas.
Arteta se mostró igualmente efusivo respecto a la contribución de su portero titular a la victoria. «Tuvo dos momentos en los que realizó dos grandes paradas. Y así es la Champions League, la Champions League siempre se decide en el área y porque aquí hay mucha calidad. En este momento está siendo fenomenal y extraordinario desde que se unió a nosotros. Tenemos mucha suerte de contar con él», añadió el técnico del Arsenal.
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Con un pie en las semifinales
La victoria por 1-0 supone un impulso muy necesario para el Arsenal tras unas semanas difíciles en el ámbito nacional. Tras quedar eliminado tanto de la Carabao Cup como de la FA Cup, la presión sobre los Gunners para rendir al máximo en la escena europea iba en aumento. El Arsenal buscará ahora rematar la faena contra el Sporting en el Emirates Stadium y asegurarse su plaza en las semifinales de la Liga de Campeones.