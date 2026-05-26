Según talkSPORT, Arteta lidera la estrategia de fichajes de Arsenal para este verano, con Rogers como prioridad. Tras ganar la Premier League tras 22 años, el técnico no quiere que su equipo se estanque y ve en el mediapunta inglés el refuerzo perfecto para el ataque.

Ya hubo contactos preliminares con su entorno para adelantarse a otros clubes. Chelsea lo vigila de cerca y Manchester United sigue interesado, gracias a la admiración que el técnico Jason Wilcox profesa al canterano del City.