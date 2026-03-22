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Mikel Arteta defiende la decisión de alinear a Kepa Arrizabalaga en lugar de David Raya tras la derrota en la final de la Carabao Cup ante el Manchester City
Arteta defiende su elección de portero
Arteta fue objeto de un intenso escrutinio tras la derrota en Wembley, especialmente en lo que respecta a su elección de portero. Kepa cometió un error crucial que permitió a O'Reilly marcar el primero de sus dos goles, lo que cambió por completo el rumbo de la eliminatoria. A pesar del costoso error, el entrenador se reafirmó plenamente en su decisión de dejar a Raya en el banquillo. Al explicar sus motivos, Arteta declaró: «Lo entiendo, pero tengo que hacer lo que creo que es correcto. Ha jugado toda la competición y creo que habría sido muy injusto. Tienen que ganárselo. Nos guiamos por lo que hemos visto. Creo que es lo correcto. Los errores forman parte del fútbol y, por desgracia, hoy ha ocurrido en un momento crucial».
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El Arsenal lamenta las oportunidades perdidas en Wembley
Los Gunners disputaron una primera parte muy reñida, pero no lograron convertir su presión en goles. Kai Havertz vio cómo James Trafford le frustraba una oportunidad de oro, lo que dejó al equipo del norte de Londres vulnerable ante el eventual resurgimiento del City. Al reflexionar sobre la dolorosa derrota y la falta de puntería del equipo, Arteta expresó su profunda decepción: «Es muy triste, un golpe duro de asimilar. Sabemos lo mucho que significa esto para nuestros aficionados. Como dije antes, en la primera parte hubo algunos buenos momentos y no los aprovechamos. Tuvimos ocasiones con Gabi y Viktor. Especialmente en la segunda parte, en esos 25 minutos deberíamos haberlo hecho mejor. A veces hay que reconocer el mérito del rival. Sin duda hay cosas que podemos hacer mejor».
Recuperarse de un duro golpe psicológico
Con una racha de partidos cruciales a la vista, tanto en la liga como en las competiciones europeas, el reto inmediato es garantizar que esta decepción en la final de la copa no descarrile toda su campaña. El entrenador cree firmemente que su plantilla posee la fortaleza mental necesaria para recuperarse rápidamente del revés sufrido en Wembley. Haciendo hincapié en su resistencia, Arteta declaró: «¿Hemos jugado 50 partidos antes de hoy? Cada vez que empatamos o perdemos, tenemos que demostrarlo, tenemos que volver a hacerlo. Tenemos un historial reciente de cómo ha respondido este equipo en estos momentos. Bueno, sobre todo para ponerlo en perspectiva. Lo vamos a utilizar como combustible. Gestionaremos la energía de la forma adecuada. Superaremos el dolor y la decepción, es parte del fútbol».
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¿Qué le depara el futuro al Arsenal?
Los Gunners deben dejar atrás rápidamente esta decepción en la Carabao Cup, ya que se acerca un periodo decisivo de la temporada. El equipo de Arteta ocupa actualmente el primer puesto de la tabla de la Premier League con 70 puntos en 31 partidos, con una ventaja de nueve puntos sobre el Manchester City, aunque los hombres de Pep Guardiola tienen un partido menos. Su lucha por un triplete histórico continúa a buen ritmo. Tras el choque de cuartos de final de la FA Cup a domicilio ante el Southampton el 4 de abril, se enfrentan a una crucial eliminatoria a doble partido de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Sporting CP. Sin embargo, todas las miradas estarán puestas en el 19 de abril, cuando el Arsenal visite el Etihad Stadium para enfrentarse al City en un partido que aún podría tener repercusiones en la lucha por el título.
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