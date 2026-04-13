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Mikel Arteta «cree que va a ser despedido», según un experto en lenguaje corporal que analiza el comportamiento del entrenador del Arsenal, que se muestra «absolutamente furioso»
Temor por la seguridad laboral
La campaña nacional del Arsenal atraviesa un momento crítico tras perder tres de sus últimos cuatro partidos, incluido un doloroso 2-1 en casa ante el Bournemouth. Esta racha contrasta con las solo tres derrotas que había sufrido en sus primeros 49 encuentros de la temporada. El analista de conducta Darren Stanton, apodado el «detector de mentiras humano», afirma que la actitud de Arteta tras el partido muestra que el técnico siente que su posición se ha complicado, pese a la ventaja que disfrutaba.
Arteta se marchó enfadado tras la derrota ante el Bournemouth
Según Stanton, el entrenador del Arsenal mostró claros signos de estrés y rabia contenida en sus ruedas de prensa tras la derrota del fin de semana. Señales como el apretar de labios revelan una lucha interna por mantener la profesionalidad frente a una frustración creciente.
Al analizar la rueda de prensa del español para OLBG, Stanton explicó: «Mikel Arteta concedió una entrevista fantástica desde el punto de vista de un analista del lenguaje corporal. Mostró ira auténtica. Estaba muy enfadado con el equipo por lo ocurrido contra el Bournemouth, y también por los últimos resultados. Sin embargo, se contuvo: quiso decir cosas que no podía, y el esfuerzo se notó en sus labios».
Signos de malestar interno
El análisis indica que la presión por el título y la fuerte inversión en la plantilla hacen que Arteta se sienta vulnerable. Stanton explica que su mayor frecuencia de parpadeo y las expresiones de desdén reflejan poca confianza en su continuidad en el Emirates Stadium.
Al analizar sus señales de ansiedad, Stanton añadió: «Sabe que la derrota ante el Bournemouth lo deja mal parado. Frunce los labios, parpadea casi el doble y muestra claros signos de estrés. Está sintiendo la presión.
También muestra claras expresiones de desprecio. Piensa que, a este paso, será despedido: hace solo unas semanas su Arsenal estaba en otra posición, se invirtió mucho en los jugadores que él pidió y ahora las señales son evidentes. Se nota un gran cambio interno en sus emociones; es como si, mentalmente, estuviera dando vueltas, canalizando ansiedad, frustración y enfado. Arteta muestra las señales de quien no cree que vaya a seguir mucho más tiempo».
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Recta final decisiva por el título
Arteta necesita acabar con la sequía de triunfos para conservar los seis puntos de ventaja sobre el City, que tiene un partido menos. Tras el duelo del domingo en el Etihad, los Gunners visitarán al Newcastle United a finales de abril y luego encadenarán partidos contra Fulham, West Ham, Burnley y Crystal Palace. Si no recuperan pronto su mejor nivel, la paciencia de la directiva podría agotarse cuando la presión por el título alcance su cima.