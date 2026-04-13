Mikel Arteta «cree que va a ser despedido», según un experto en lenguaje corporal que analiza el comportamiento del entrenador del Arsenal, que se muestra «absolutamente furioso»

El análisis indica que la presión por el título y la fuerte inversión en la plantilla hacen que Arteta se sienta vulnerable. Stanton explica que su mayor frecuencia de parpadeo y las expresiones de desdén reflejan poca confianza en su continuidad en el Emirates Stadium.

Al analizar sus señales de ansiedad, Stanton añadió: «Sabe que la derrota ante el Bournemouth lo deja mal parado. Frunce los labios, parpadea casi el doble y muestra claros signos de estrés. Está sintiendo la presión.

También muestra claras expresiones de desprecio. Piensa que, a este paso, será despedido: hace solo unas semanas su Arsenal estaba en otra posición, se invirtió mucho en los jugadores que él pidió y ahora las señales son evidentes. Se nota un gran cambio interno en sus emociones; es como si, mentalmente, estuviera dando vueltas, canalizando ansiedad, frustración y enfado. Arteta muestra las señales de quien no cree que vaya a seguir mucho más tiempo».