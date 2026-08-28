El Arsenal podría estar listo para dar rienda suelta a sus mediáticos fichajes del verano mientras se prepara para una complicada visita al Aston Villa. Arteta ha confirmado que tanto Konsa como Guimaraes están cerca de recuperar plenamente la forma después de perderse la cómoda victoria en la jornada inaugural contra el Coventry City.

Arteta se mostró especialmente optimista con respecto a Konsa, que llegó procedente del rival del lunes a principios de este verano. El defensa internacional inglés parece haberse recuperado por completo y pelea por un puesto en la convocatoria. Al hablar del estado actual del central, el técnico del Arsenal dijo a los periodistas: "Está entrenando realmente bien y está disponible para ser seleccionado".