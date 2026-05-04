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Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Mohamed Saeed

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Mikel Arteta afirma que las dos buenas noticias sobre lesiones permiten al Arsenal plantear «partidos diferentes» contra el Atlético de Madrid, y el entrenador «está deseando» que llegue el duelo de la Liga de Campeones

Arsenal
M. Arteta
Atlético Madrid
Liga de Campeones
K. Havertz
M. Oedegaard

El Arsenal ha recibido un gran impulso con la vuelta de Martin Odegaard y Kai Havertz para la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid. Mikel Arteta confirmó su disponibilidad, mientras los Gunners buscan su primera final europea en 20 años.

  • Vuelven dos jugadores clave

    En la víspera del crucial duelo en el Emirates Stadium, Arteta confirmó la noticia que los hinchas del Arsenal esperaban: Odegaard y Havertz, ausentes la semana pasada, están disponibles. Tras el tenso 1-1 en la ida en España, recuperar a estos dos delanteros clave inyecta un impulso anímico y táctico al equipo londinense.

    «Están disponibles, están en la convocatoria, los dos», confirmó Arteta al ser preguntado por sus lesiones. Y añadió: «Es genial, porque necesitamos opciones y la capacidad de jugar diferentes partidos mañana, desde el principio o más adelante. Así que es una muy buena noticia tenerlos de vuelta».

    • Anuncios
  • Atletico de Madrid v Arsenal FC - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Ganas de llegar a la final

    Los Gunners están a un paso de su primera final de la Liga de Campeones desde 2006, y en London Colney se respira máxima concentración. Arteta reconoció la importancia del momento y destacó que el club lleva veinte años trabajando sin descanso para volver a la cima europea.

    «Estoy impaciente. Siento la energía en el equipo y entre nuestros aficionados, así que estos son los momentos que queremos vivir juntos», dijo Arteta. «Hemos trabajado mucho como club y como equipo durante 20 años para volver a esta posición, y tenemos muchas ganas de jugar mañana y llegar a la final».

  • Flexibilidad táctica y profundidad de la plantilla

    Con Bukayo Saka en «plena forma», Arteta cree que su plantilla llega en su mejor momento. El técnico destacó la importancia de la variedad de perfiles y mencionó la competencia en el lateral izquierdo entre Riccardo Calafiori y Piero Hincapié.

    Arteta explicó: «[Calafiori y Hincapie son] muy diferentes. Rara vez hemos tenido a ambos disponibles al mismo tiempo durante largos periodos, por lo que estamos más limitados en cuanto al rival y a la conexión que vamos a generar a lo largo del partido o con los compañeros entre los que elegir. Ahora ambos están disponibles y eso es una gran opción porque, como has dicho, son muy diferentes».

  • Arsenal v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Un mensaje para los seguidores del Emirates

    El entrenador del Arsenal confía en que el ambiente ruidoso del estadio impulse a sus jugadores a imponerse ante el disciplinado Atlético de Diego Simeone. Tras una temporada agotadora de 58 partidos, Arteta insiste en que su equipo está listo para «salir a aprovechar» la oportunidad, animado por el reciente triunfo liguero contra el Fulham.

    «No creo que hagan falta mensajes. Lo que está en juego lo dice todo», concluyó Arteta. «Es la ocasión, el momento, el partido. Vivámoslo juntos y hagámoslo realidad. Salgamos a por ello. Cuando tienes una oportunidad así, significa que estás listo para darlo todo, y el equipo saldrá desde el primer minuto a por ello».

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