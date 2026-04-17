Mikel Arteta advirtió que fallar en la Premier League tendría «consecuencias a largo plazo» para el Arsenal, mientras el Manchester City aumenta la presión de cara al duelo en lo más alto de la tabla

La actual crisis del Arsenal reaviva el miedo a un nuevo colapso de la plantilla de Arteta. Tras quedar segundos en las últimas tres temporadas, muchos creen que repetirán. Un nuevo fracaso sin duda avivaría las peticiones de dimisión del técnico español, pese al crecimiento del equipo bajo su mando.

Carragher advierte que las expectativas han cambiado: solo un gran título justificará la evolución táctica de Arteta.

En su columna del Telegraph, Carragher lo resumió así: «Para Mikel Arteta, las consecuencias de quedarse corto serán más graves; la validez de su enfoque depende totalmente de si se proclama campeón de la Premier League o de Europa en los próximos dos meses. Un triunfo hará que todas las críticas hasta este momento de su mandato sean irrelevantes y carezcan de sentido. Si se queda corto, el periodo de recuperación estará marcado por el rencor y las recriminaciones».

Añadió: «A los aficionados del Arsenal no les gustará oírlo, pero quedar segundos durante los últimos tres años ha sido un éxito. Quedar segundos en 2026 será, sin duda, un fracaso. Se supone que este es el momento del Arsenal, pero el último empujón para ganar un gran trofeo siempre es el más difícil. El fútbol está lleno de equipos que se quedaron a las puertas y vendieron optimismo para la siguiente temporada; la mayoría, al final, dio un paso atrás».