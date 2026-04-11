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Mikel Arteta admite que se siente «muy afortunado» por seguir como entrenador del Arsenal, pero reconoce que debería lograr mejores resultados tras haber gastado «mucho dinero»
Hasselbaink duda del historial de Arteta
Hasselbaink duda de los logros de Arteta en el Arsenal, pese a que el equipo lucha por el título de la Premier League. El exinternacional holandés considera que su palmarés no justifica el tiempo ni la inversión recibida. Arteta dirige el equipo desde 2019, lo ha devuelto a la Liga de Campeones y ha construido una plantilla competitiva, pero para Hasselbaink ganar solo la FA Cup en ese periodo es insuficiente.
- AFP
Un experto cuestiona los resultados a pesar de su sólida posición
El exdelantero destacó la fuerte inversión del Arsenal en fichajes y consideró que esa plantilla debería dominar más. En declaraciones a Sky Sports, Hasselbaink señaló que la permanencia de Arteta como entrenador del Arsenal ha sido inusualmente estable.
«El Arsenal está en una buena posición ahora, pero no olvidemos cuánto tiempo lleva allí», recordó. «Ha ganado una FA Cup. ¿Es eso suficiente para un club como el Arsenal? Sí, ahora están en una buena posición, pero ha gastado mucho en los últimos dos años. Tiene dos plantillas fuertes y un banquillo sólido. ¿No deberían estar más por delante?».
Debate sobre estilo y apoyo a largo plazo
Aunque el Arsenal ha mostrado esta temporada solidez defensiva y eficacia a balón parado, Hasselbaink admitió que preferiría un estilo más expresivo del equipo londinense.
«Si te fijas en su fútbol, son pragmáticos», añadió. «Son sólidos, no conceden mucho. Sí, así es como se suele ganar la liga. ¿Me gustaría ver más del estilo del Arsenal? Sí. Con un poco más de estilo. Pero eso es lo que pienso yo, como amante del fútbol. No se ganan ligas todo el tiempo así. Ha tenido mucha suerte de permanecer tanto tiempo en un club así; deben de haber creído en él, y eso no ocurre a menudo».
- AFP
¿Y ahora qué?
El Arsenal mantiene 11 puntos de ventaja sobre el Manchester City y aspira a su primer título de liga desde 2004. Un triunfo silenciaría las críticas a Arteta. Primero visitará al Bournemouth en la Premier y luego recibirá al Sporting de Lisboa en la vuelta de cuartos de la Champions.