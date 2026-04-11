Mikel Arteta admite que se siente «muy afortunado» por seguir como entrenador del Arsenal, pero reconoce que debería lograr mejores resultados tras haber gastado «mucho dinero»

El exdelantero destacó la fuerte inversión del Arsenal en fichajes y consideró que esa plantilla debería dominar más. En declaraciones a Sky Sports, Hasselbaink señaló que la permanencia de Arteta como entrenador del Arsenal ha sido inusualmente estable.

«El Arsenal está en una buena posición ahora, pero no olvidemos cuánto tiempo lleva allí», recordó. «Ha ganado una FA Cup. ¿Es eso suficiente para un club como el Arsenal? Sí, ahora están en una buena posición, pero ha gastado mucho en los últimos dos años. Tiene dos plantillas fuertes y un banquillo sólido. ¿No deberían estar más por delante?».