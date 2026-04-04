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Mikel Arteta admite que la derrota del Arsenal ante el Manchester City en la final de la Carabao Cup, calificada como «golpe bajo», les dolerá «durante los próximos 30 años»
Una oportunidad perdida en Wembley
Los sueños de los Gunners de lograr un cuádruple histórico se desvanecieron el mes pasado, cuando el doblete de Nico O’Reilly en la segunda parte le dio la Carabao Cup al Manchester City. A pesar del buen momento del Arsenal, líder de la Premier League, el equipo de Pep Guardiola demostró ser demasiado letal en la final disputada en Wembley. La derrota ha dejado una herida profunda en el club del norte de Londres, y Arteta ha aprovechado el parón internacional para asimilar el resultado, animando a su plantilla a convertir la decepción en motivación para la recta final de la temporada.
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«Me va a doler durante 30 años»
El español insistió en que el recuerdo de la derrota debe servir de lección permanente para su equipo, aún en fase de desarrollo. Cree que la amargura de perder una gran final es un catalizador necesario para el éxito futuro.
«Durante la primera parte, es como una bola de veneno que tienes en el estómago», admitió Arteta, según cita The Guardian. «Hay que sacársela lo antes posible. ¿Cómo puedo usar eso para mejorar yo mismo, para mejorar el equipo?».
«Hay una parte que creo que tiene que estar ahí y creo que esto no va a desaparecer en los próximos 30 años. Porque cuando tienes la oportunidad de ganar una final en Wembley, tienes que aprovecharla. Así que eso tiene que quedarse ahí. Y eso forma parte de quién vas a ser en las próximas semanas, en los próximos meses, en los próximos años. Aprende de eso y asegúrate de que ese fuego sigue ardiendo en tu interior, recordando lo que pasó».
Preocupaciones relacionadas con el estado físico
El Arsenal se enfrenta a varios problemas físicos, y Arteta ha confirmado que Declan Rice solo está al 70 % de su forma física. Aunque Piero Hincapié y Noni Madueke están descartados para el partido de sexta ronda de la FA Cup contra el Southampton, hay esperanzas de que Martin Odegaard y Jurrien Timber puedan jugar.
Arteta también se refirió a las críticas sobre el elevado número de jugadores del Arsenal que se retiraron de la convocatoria de la selección nacional durante las últimas dos semanas. Dijo: «Creo que forma parte de la narrativa. Pero lo entiendo».
«Espero que haya sido igual cuando tuvimos muchos jugadores de la selección lesionados en el pasado. El mismo énfasis. Porque entonces es un comentario justo. Así que no pasa nada. Veamos quién está disponible o no mañana y quizá tengamos que cambiar la narrativa».
- AFP
¿Y ahora qué?
Los Gunners buscarán recuperarse de su derrota en la final de la Carabao Cup en los cuartos de final de la FA Cup. A continuación, centrarán su atención en la Liga de Campeones, donde el equipo de Arteta se enfrentará al Sporting de Lisboa en Lisboa.