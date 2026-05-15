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Mikel Arteta admite que el Arsenal aún no ha ganado «grandes títulos», aunque el equipo aspira al doblete de Premier League y Liga de Campeones
Arteta reflexiona sobre las oportunidades perdidas del Arsenal en la lucha por el título
El Arsenal vuelve a pelear por los primeros puestos de la Premier League, pero Arteta admite que la reciente regularidad aún no se ha traducido en títulos. El técnico español destaca los buenos resultados y la cantidad de puntos conseguidos desde que asumió el cargo, pero los títulos siguen sin llegar. El Arsenal ha terminado varias veces cerca de la cima sin alzarse con un trofeo importante, algo que, para Arteta, ya debería haber ocurrido.
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Arteta admite que el Arsenal ya debería haber ganado grandes títulos
En declaraciones a Sky Sports, el entrenador del Arsenal admitió su frustración, pero afirmó que la reciente trayectoria del equipo refuerza su deseo de cerrar el título. Arteta reconoció el historial reciente del club y la actual lucha por el campeonato.
«Si miras nuestra trayectoria, sobre todo en los últimos cuatro años, con la regularidad, los puntos y las victorias, ya deberíamos tener varios títulos importantes», dijo Arteta. «Eso solo pasa en esta liga, pero te empuja a ser mejor. Ahora debemos dar el último paso y tenemos tres días para hacerlo».
«Mucha gente trabaja cada día para construir el mejor camino. Hay que ganárselo día a día, adaptarse y moldearlo. Cuando la propiedad, los aficionados y el equipo muestran su ambición, al final llegará».
Las lesiones y la presión marcan el final de temporada del Arsenal
Las lesiones en la defensa han complicado la lucha por el título del Arsenal. Jurrien Timber lleva tiempo de baja, y la ausencia de Ben White ha obligado a Arteta a buscar soluciones improvisadas en el lateral derecho en la recta final. El técnico cree que la adaptación será clave para aspirar a los grandes títulos.
«Luchar por grandes trofeos, sobre todo en este país, exige adaptarse y mantener la competitividad pese a las circunstancias», añadió.
«El equipo lo ha demostrado durante los últimos 10 meses. Quedan tres partidos. Ahora solo importa el del Burnley y, con las lesiones que tenemos, debemos pensar cómo salir al campo y dar lo mejor de nosotros mismos».
«Me centro en el presente y en lo que importa hoy: seguir en la senda correcta y prepararnos para el partido contra el Burnley».
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El Arsenal se centra en el crucial partido contra el Burnley
El Arsenal se centra en el próximo partido de la Premier League contra el Burnley. A falta de solo dos jornadas, Arteta insiste en la importancia de centrarse en la tarea inmediata. Los Gunners deben mantener su buen estado de forma mientras sus rivales siguen presionando, lo que hace que cada partido que queda sea decisivo en la lucha por el título.