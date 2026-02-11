Seaman fue sorprendido por el icono del Barcelona Ronaldinho en el torneo celebrado en Japón y Corea del Sur, cuando su disparo desde lejos acabó en el fondo de la red y dio a Brasil una ventaja de 2-1. Los Tres Leones no lograron empatar, lo que les llevó a quedar eliminados en cuartos de final, lo que hizo que el exguardameta del Arsenal se preguntara qué acogida tendría a su regreso a Inglaterra.

De hecho, Beckham fue vilipendiado por la prensa, así como por un número significativo de aficionados ingleses, por su papel en la derrota de su país ante Argentina en 1998. Su tarjeta roja por dar una patada a Simeone provocó una avalancha de insultos, a menudo inaceptables, que afectaron gravemente al exjugador del Manchester United y a su familia.

Después de que Adebayo Akinfenwa le preguntara por ese tiro libre de Ronaldinho, Seaman admite que pensó en Beckham y en la reacción negativa que podría seguir: «Si marca ese gol, aún nos queda media hora. Y ahora estamos en la fase eliminatoria. Estoy en el campo pensando: "Mierda, si el marcador se mantiene así, ¿me van a tratar como a Beckham en el 98?

«Esas cosas se te pasan por la cabeza. Cuando hay tanto en juego... Al final, todo salió bien, perdimos 2-1, ese gol nos costó caro, pero cuando llegué a casa, aterrizamos en Heathrow y había muchos aficionados ingleses y todos empezaron a corear mi nombre. Gracias a Dios por eso».

Cuando se le preguntó si Ronaldinho tenía intención de disparar a puerta desde esa distancia, Seaman añadió: «Gilberto Silva me dijo justo después del partido que no era su intención. Pero da igual. El gol subió al marcador. Me han dicho muchas veces que no era su intención.

Lo curioso es que estábamos jugando el Soccer Aid [en 2016] y él jugaba con el Resto del Mundo, y tuvo un tiro libre en una posición similar, así que me acerqué a la portería, me quedé de pie y señalé la esquina superior. "¡Adelante, a ver si puedes volver a hacerlo!". Y él se partía de risa».