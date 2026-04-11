«¡Mienten!»: el enfadado presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, critica a la FIFA y la UEFA y pide reglas «al estilo del baloncesto»

De Laurentiis criticó el calendario internacional y afirmó que las selecciones explotan a los clubes. Propuso reducir los partidos de mitad de temporada para crear una única ventana internacional de dos meses y exigió que las federaciones paguen por usar a los jugadores.

Insistió en la necesidad de un seguro que cubra las lesiones de los jugadores con sus selecciones: «Quiero saber por qué no existe. ¿Por qué la UEFA y la FIFA no lo incluyen? Si un futbolista se lesiona y está un mes de baja, deberían compensarnos con una cantidad fija; si la ausencia se alarga, más dinero. Si no puede jugar un año, deberían cubrir el coste de fichar a un reemplazo de nivel similar. Si quieren a nuestros jugadores, que los paguen: si ganan 10 millones al año, por un mes deberían darme un millón. ¿Por qué debería cedérselos gratis? Son de mi propiedad, no de la suya. Es demasiado fácil para ellos llevarse a 15 jugadores sin pagarles, o recibir dinero bajo mano de los agentes para convocarlos a la selección nacional. Es poco profesional, pero está ocurriendo en Italia».