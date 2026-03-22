Mick McCarthy tildó sin piedad a Roy Keane de «cabrón», reavivando así la disputa del exseleccionador de Irlanda con la leyenda del Manchester United

McCarthy y Keane —dos personas sin pelos en la lengua que nunca han tenido miedo de decir lo que piensan— se enfrentaron antes del gran torneo internacional. Su guerra de palabras se desarrolló en Saipán —la isla del océano Pacífico que da nombre a una nueva película— y acabó con el envío de Keane de vuelta a casa antes de que se diera el primer balonazo en Japón y Corea del Sur.

Keane se quejó de las instalaciones que utilizaba la selección de Irlanda en su base de entrenamiento, donde en un momento dado ni siquiera se proporcionaron balones. Sus quejas se hicieron públicas, y se consideró que McCarthy, como seleccionador, era en parte responsable de las supuestas deficiencias.

Keane se quejó ante los periodistas de los campos, duros como piedras: «No puedo imaginar a ningún otro país del mundo que esté en una situación mucho peor que la nuestra, jugando en algo así». Negó estar actuando como una «prima donna» y señaló que las superficies de juego, notablemente diferentes a las que estaba acostumbrado a pisar en el United, uno de los gigantes de la Premier League, eran «peligrosas».