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Mick McCarthy tildó sin piedad a Roy Keane de «cabrón», reavivando así la disputa del exseleccionador de Irlanda con la leyenda del Manchester United
¿Qué pasó entre Keane y McCarthy?
McCarthy y Keane —dos personas sin pelos en la lengua que nunca han tenido miedo de decir lo que piensan— se enfrentaron antes del gran torneo internacional. Su guerra de palabras se desarrolló en Saipán —la isla del océano Pacífico que da nombre a una nueva película— y acabó con el envío de Keane de vuelta a casa antes de que se diera el primer balonazo en Japón y Corea del Sur.
Keane se quejó de las instalaciones que utilizaba la selección de Irlanda en su base de entrenamiento, donde en un momento dado ni siquiera se proporcionaron balones. Sus quejas se hicieron públicas, y se consideró que McCarthy, como seleccionador, era en parte responsable de las supuestas deficiencias.
Keane se quejó ante los periodistas de los campos, duros como piedras: «No puedo imaginar a ningún otro país del mundo que esté en una situación mucho peor que la nuestra, jugando en algo así». Negó estar actuando como una «prima donna» y señaló que las superficies de juego, notablemente diferentes a las que estaba acostumbrado a pisar en el United, uno de los gigantes de la Premier League, eran «peligrosas».
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Está claro que McCarthy no ha arreglado su relación con Keane
Eanna Hardwicke interpreta a Keane en una producción que ha tratado de recrear el drama de la vida real en la gran pantalla, mientras que Coogan encarna a McCarthy. La película no es un relato exacto de lo que ocurrió, y a McCarthy no le ha gustado mucho cómo se le ha retratado.
Está cansado de hablar del incidente, y de Keane en particular, y comentó en un evento organizado por The Sun en Irlanda: «¿Cuánto ha pasado, 24 años? Y todavía me siguen preguntando por ello. Quiero decir, participo en estas sesiones de preguntas y respuestas, y en la última que hice me preguntaron por Keane.
Dije: “Sabes, es un jugador fabuloso, un gran capitán, capitán de su club y en todos los sitios en los que ha estado, y lo que ha hecho es fantástico”. Dije: “gran goleador” —y todo el mundo me miraba— y añadí: “Me refiero a [mi antiguo compañero de la selección irlandesa] Robbie [Keane], no a ese otro cabrón”.
Película sobre Saipán: a las leyendas irlandesas no les convence la nueva película
McCarthy, cuyo último cargo como entrenador fue en el Blackpool en 2023, se tomó la molestia de ir a ver «Saipan». No tardó mucho en marcharse, ya que decidió que había visto suficiente tras solo 20 minutos.
Añadió, tras haber hablado con Coogan antes del rodaje: «Mi familia y yo fuimos a verlo, y la verdad es que es una mierda, y lo que me preocupa es que Steve Coogan mide como 1,70 m, y en la película Roy le saca una altura de cojones. Y sí, hablé con él [Coogan], porque me lo pidieron, pero luego vi en uno de los periódicos irlandeses que yo le había entrenado… No, joder, no le entrené».
Otra leyenda del fútbol irlandés, el exdelantero Niall Quinn, asistió al mismo evento y reveló que ha decidido no ver la película de Coogan. El exdelantero del Manchester City y del Sunderland dijo: «No tenía sentido verla porque yo también me habría frustrado. Un amigo mío la vio y me dijo: “Te alegrará saber que te retratan como un borracho total que no aporta nada a nada”. Y yo le respondí: “Sí, bueno, vale, ¡quizá tengan algo de razón en eso!”
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Keane sigue siendo muy franco en su papel de comentarista
Aunque Keane puso fin a su carrera como jugador en 2006, sigue siendo una figura muy presente en el ojo público. Este hombre de 54 años, conocido por su lengua afilada, desempeña papeles destacados en el mundo del análisis deportivo —para cadenas como Sky Sports e ITV— y siempre está dispuesto a dar su opinión, aunque ello le valga algunas críticas.
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