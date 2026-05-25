Michael Owen señala a dos estrellas de la «generación dorada» que podrían mejorar la selección inglesa de 2026 y se pregunta si Harry Kane o Declan Rice superan a Wayne Rooney y Steven Gerrard

A principios del siglo XXI, tras el debut de Owen en 1998 a los 18 años, Inglaterra tenía una selección llena de estrellas.

Capitaneados por el icono del Manchester United David Beckham, se esperaba que jugadores como Gerrard, Rooney, Rio Ferdinand, Ashley Cole, John Terry, Frank Lampard, Gary Neville y Paul Scholes llevaran a los Tres Leones a un título que se resistía.

Sin embargo, el seleccionador Sven-Göran Eriksson no logró traducir ese talento en títulos, y tras dolorosas eliminaciones en Mundiales y Eurocopas, la sequía de Inglaterra ya supera los 60 años.