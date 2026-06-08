La directiva del Allianz Arena ha respondido a los rumores que vinculan a Olise con un traspaso a Madrid. Se dice que el presidente del Real Madrid, Pérez, prepararía una oferta récord de 150 millones de euros para llevarse al francés al Bernabéu, como parte de su campaña de reelección.

Sin embargo, el presidente del Bayern, Herbert Hainer, ha salido al paso de los rumores. Durante una visita a un grupo de aficionados, se mostró tajante sobre el exjugador del Crystal Palace: «Michael Olise es jugador del Bayern y tiene un contrato a largo plazo. No somos un club vendedor. Si Florentino Pérez quiere enviarnos una oferta —lo cual no ha ocurrido hasta ahora—, puede ahorrarse el trabajo», declaró Hainer a BILD.