Michael O'Neill, entrenador del Blackburn y de la selección de Irlanda del Norte, desata la indignación con una controvertida alineación

La indignación alcanzó su punto álgido en el minuto 80, cuando O'Neill finalmente dio entrada al único representante del Blackburn, el joven Tom Atcheson, que aún no había debutado con la selección, para una breve aparición de apenas 10 minutos, justo cuando Devlin era sustituido. Esta protección descarada de un activo de su propio club, al tiempo que mermaba a los rivales por el descenso, provocó una fuerte reacción en las redes sociales. Un aficionado del Oxford expresó su frustración afirmando: «Por supuesto que alineas a nuestros jugadores titulares en un partido en el que no hay nada en juego». Otro observador destacó la sospechosa alineación, señalando: «No hay absolutamente nada que ver aquí, solo dos jugadores del Oxford y un jugador del Albion en el once inicial, mientras que el jugador del Blackburn descansa».