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Michael O'Neill, entrenador del Blackburn y de la selección de Irlanda del Norte, desata la indignación con una controvertida alineación
Se confirma un conflicto de intereses en el campo
Según The Sun, O'Neill está siendo objeto de un intenso escrutinio tras su gestión de la plantilla durante el empate a 1-1 en el partido amistoso contra Gales disputado en Cardiff el 31 de marzo. Tras haber quedado fuera de la clasificación para el Mundial tras una derrota por 2-0 ante Italia, el entrenador aprovechó este partido sin importancia para, al parecer, agotar a los jugadores de los clubes que luchan contra el Blackburn por evitar el descenso a la League One. El veterano entrenador tomó las riendas en Ewood Park en febrero, y sus patrones de sustituciones han confirmado plenamente los peores temores de los equipos rivales respecto a su controvertido doble cargo en una fase crítica de la temporada nacional.
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Las estrellas rivales soportan una intensa carga de trabajo internacional
Varios equipos de la Championship se han puesto en contacto con la EFL para expresar su descontento por la situación. El West Bromwich Albion, el Oxford United y el Portsmouth vieron cómo sus jugadores clave disputaban muchos minutos. Jamie Donley, del Oxford, no solo fue titular, sino que marcó el primer gol en el minuto 22 antes de ser sustituido en el 64 junto a su compañero de equipo Ciaran Brown, quien, curiosamente, fue sustituido por otro jugador del Oxford, Brodie Spencer. Por su parte, Isaac Price, del West Brom, completó 45 minutos, y el centrocampista del Portsmouth Terry Devlin se vio obligado a aguantar hasta el minuto 80 antes de ser finalmente sustituido.
Los aficionados expresan su enfado por una sustitución tardía
La indignación alcanzó su punto álgido en el minuto 80, cuando O'Neill finalmente dio entrada al único representante del Blackburn, el joven Tom Atcheson, que aún no había debutado con la selección, para una breve aparición de apenas 10 minutos, justo cuando Devlin era sustituido. Esta protección descarada de un activo de su propio club, al tiempo que mermaba a los rivales por el descenso, provocó una fuerte reacción en las redes sociales. Un aficionado del Oxford expresó su frustración afirmando: «Por supuesto que alineas a nuestros jugadores titulares en un partido en el que no hay nada en juego». Otro observador destacó la sospechosa alineación, señalando: «No hay absolutamente nada que ver aquí, solo dos jugadores del Oxford y un jugador del Albion en el once inicial, mientras que el jugador del Blackburn descansa».
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El Blackburn se aferra a la permanencia en una reñida lucha por evitar el descenso
La EFL ha señalado que la convocatoria de los internacionales es competencia exclusiva de la FIFA, lo que deja al organismo rector sin capacidad para intervenir. Un vistazo a la clasificación de la Championship explica perfectamente la inmensa frustración de las aficiones rivales. El Blackburn ocupa actualmente el puesto 19 con 43 puntos, por delante del West Brom únicamente por diferencia de goles. El Portsmouth se encuentra en una situación peligrosa en el puesto 21 con 40 puntos, mientras que el Oxford y el Leicester City —que ha sufrido una deducción de seis puntos— están atrapados entre los tres últimos con 39 puntos. Con el Sheffield Wednesday hundido en el último puesto con menos seis puntos tras una deducción de 18 puntos, la lucha por la permanencia está increíblemente reñida.