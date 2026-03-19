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Michael Carrick y Wayne Rooney ven cómo el Manchester United Sub-18 se clasifica para las semifinales de la FA Youth Cup, mientras una nueva promesa eclipsa a JJ Gabriel
Las leyendas de los Red Devils regresan a Old Trafford
El «Teatro de los Sueños» hizo honor a su nombre cuando algunas de las figuras más laureadas del Manchester United regresaron para apoyar a la próxima generación. Rooney y el entrenador interino Carrick encabezaron una lista de invitados repleta de estrellas, entre los que se encontraban John O’Shea y Darron Gibson, quienes se reunieron para ver a los jóvenes «Diablos Rojos» disputar unos tensos cuartos de final.
Rooney acudió acompañado de su esposa, Coleen, para apoyar a su hijo Kai, que figuraba entre los suplentes para la noche. El compromiso con la cantera quedó aún más patente con la presencia del portero del primer equipo, Tom Heaton, y del director de fútbol, Jason Wilcox, en un momento en que el club sigue dando prioridad a su famosa cantera.
Ajayi acapara toda la atención
Aunque la expectación previa al partido se centró en gran medida en el prolífico JJ Gabriel, fue Noah Ajayi quien resultó ser el héroe del encuentro. El extremo de 17 años rompió el empate con un impresionante disparo desde lejos, sumando su cuarto gol en los últimos tres partidos en todas las competiciones y demostrando que es una amenaza a tener en cuenta.
La actuación de Ajayi no se limitó a sus goles; su trabajo defensivo supuso un respiro vital mientras Gabriel se veía neutralizado por un disciplinado centro del campo del Sunderland. Este cambio táctico le dio a Ajayi la libertad necesaria para impulsar al United hacia adelante, demostrando la profundidad del talento con el que cuenta el entrenador Darren Fletcher.
Chido Obi regresa a la anotación en un momento crucial
La velada también supuso el exitoso regreso de Chido Obi tras una reciente baja por conmoción cerebral. El delantero no dio muestras de falta de ritmo y demostró un instinto goleador de primera categoría al empatar el marcador a 2-2, después de que el Sunderland hubiera amenazado brevemente con dar la sorpresa gracias a los goles de Tom Proctor y Felix Scott. El desarrollo físico de Obi y la mejora en su movimiento quedaron patentes, sobre todo cuando combinó con Gabriel para preparar el terreno para el decisivo gol de la victoria de Nathaniel Junior Brown.
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De cara a las semifinales
El United se ha clasificado para una apasionante semifinal contra el Crystal Palace, prevista para el 11 de abril. Ambos equipos se están convirtiendo en rivales habituales, ya que también se enfrentarán en la final de la Copa de la Premier League el mes que viene, en lo que se perfila como una temporada decisiva para esta categoría.
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