Michael Carrick y Wayne Rooney ven cómo el Manchester United Sub-18 se clasifica para las semifinales de la FA Youth Cup, mientras una nueva promesa eclipsa a JJ Gabriel

El «Teatro de los Sueños» hizo honor a su nombre cuando algunas de las figuras más laureadas del Manchester United regresaron para apoyar a la próxima generación. Rooney y el entrenador interino Carrick encabezaron una lista de invitados repleta de estrellas, entre los que se encontraban John O’Shea y Darron Gibson, quienes se reunieron para ver a los jóvenes «Diablos Rojos» disputar unos tensos cuartos de final.

Rooney acudió acompañado de su esposa, Coleen, para apoyar a su hijo Kai, que figuraba entre los suplentes para la noche. El compromiso con la cantera quedó aún más patente con la presencia del portero del primer equipo, Tom Heaton, y del director de fútbol, Jason Wilcox, en un momento en que el club sigue dando prioridad a su famosa cantera.