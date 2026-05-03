Michael Carrick se mostró «muy afectado» tras el susto de salud que sufrió Sir Alex Ferguson, quien fue hospitalizado después de sentirse indispuesto en Old Trafford

Carrick, quien jugó siete años bajo Ferguson, admitió que el susto de salud del técnico de 84 años lo afectó mucho. A pesar de la presión del partido contra Liverpool, el bienestar del escocés ocupó sus pensamientos todo el encuentro.

«No tengo información nueva, así que no sé cuáles son las últimas noticias. Me enteré antes del partido, así que estaba al tanto», declaró Carrick tras la victoria del United por 3-2. «La noticia me afectó mucho. Espero que se encuentre bien y le deseamos lo mejor; ojalá el resultado le dé un buen impulso».

Según The Independent, Ferguson se está recuperando y podría volver pronto a casa para descansar.



