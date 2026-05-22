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¡Michael Carrick se hace con el puesto! El Manchester United anuncia el nombramiento del excentrocampista tras asegurar su regreso a la Liga de Campeones
El director interino recompensa la confianza de la junta directiva
El exentrenador del Middlesbrough tomó las riendas el 13 de enero, en plena transición institucional. Carrick lideró un cambio táctico en Old Trafford que llevó a los «Diablos Rojos» a 11 victorias en 16 partidos y les aseguró el tercer puesto. La victoria del fin de semana ante el Nottingham Forest selló matemáticamente su regreso a la élite europea, tras acumular 36 puntos —el mejor registro de la temporada— durante su breve mandato.
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Carrick expone sus aspiraciones de conquistar títulos de élite
Tras cinco meses de éxito al frente del Manchester United, el multicampeón de la Premier League asumió de forma permanente el cargo y declaró: «Desde que llegué hace 20 años sentí la magia de este club. Liderarlo me llena de orgullo».
«En estos cinco meses, el plantel ha mostrado la resistencia, unión y determinación que exigimos. Es hora de avanzar juntos, con ambición y rumbo claro. El Manchester United y nuestra increíble afición merecen volver a pelear por los mayores honores».
El director respalda la transformación de la identidad
La directiva, obligada a ofrecerle el puesto de forma definitiva tras devolver la disciplina y los triunfos a Carrington, destacó que su estilo encaja con la identidad del club. El director deportivo, Jason Wilcox, añadió: «Michael se ha ganado la oportunidad de seguir al frente del equipo masculino.
Durante su etapa, hemos visto buenos resultados y, sobre todo, un enfoque que respeta nuestros valores y tradición. No debemos subestimar su logro al devolver al club a la Liga de Campeones. Ha creado un fuerte vínculo con los jugadores y puede estar orgulloso de la cultura ganadora que seguimos construyendo en Carrington y en el vestuario».
- AFP
Se acercan las prioridades del mercado de fichajes de verano
La tarea inmediata de Carrick pasa de la supervivencia a corto plazo a la compleja gestión de la plantilla, con la apertura del mercado de fichajes de verano cada vez más cerca. Tras ser nominado al premio al Mejor Entrenador de la Temporada de la Premier League, ahora debe diseñar un riguroso programa de pretemporada que sostenga la lucha por el título nacional y una exigente campaña europea. El foco administrativo se centra en identificar objetivos de élite para reforzar la profundidad de la plantilla antes de que comience el calendario de pretemporada.