¡Michael Carrick se hace con el puesto! El Manchester United anuncia el nombramiento del excentrocampista tras asegurar su regreso a la Liga de Campeones

Tras cinco meses de éxito al frente del Manchester United, el multicampeón de la Premier League asumió de forma permanente el cargo y declaró: «Desde que llegué hace 20 años sentí la magia de este club. Liderarlo me llena de orgullo».

«En estos cinco meses, el plantel ha mostrado la resistencia, unión y determinación que exigimos. Es hora de avanzar juntos, con ambición y rumbo claro. El Manchester United y nuestra increíble afición merecen volver a pelear por los mayores honores».