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Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Michael Carrick responde a los rumores de que el Manchester United busca otros entrenadores, tras mencionarse a Andoni Iraola, Oliver Glasner y Julian Nagelsmann

M. Carrick
Manchester United
Premier League
A. Iraola
O. Glasner
J. Nagelsmann

El entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, ha hablado sobre los rumores que vinculan al club con técnicos como Julian Nagelsmann y Andoni Iraola. Aunque logró la clasificación a la Liga de Campeones y cuenta con el apoyo del plantel, Carrick se mantiene centrado en sus tareas mientras la directiva culmina el proceso de contratación.

  • Proceso de selección en curso

    Los directivos del United buscan un entrenador titular y valoran a Iraola, Glasner y Nagelsmann. Carrick, con 32 puntos en 14 partidos, sigue como favorito, pero el club analiza todas las opciones para asegurar la estabilidad a largo plazo en Old Trafford. Este enfoque mesurado permite a la directiva completar el proceso antes de decidir al entrenador para la temporada 2026-27.

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  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sin dejarse intimidar por el ruido exterior

    Al referirse a los rumores sobre sus posibles sucesores, Carrick insistió en que el proceso en curso no ha afectado su liderazgo ni la preparación del equipo. Afirmó: «No, de verdad que no. Se hable de ello o no, no me ha afectado. No ha cambiado mi forma de actuar. Tengo confianza en nuestro trabajo, en mi relación con los jugadores y en mi liderazgo, así que no me afecta en absoluto. Es obvio que este proceso lleva tiempo y que, al final, encontrarán a la persona adecuada».

  • Vestuario conectado

    Con el respaldo público de jugadores como Casemiro y Matheus Cunha, Carrick afirma que el liderazgo se demuestra sobre el campo. «Solo eres líder si la gente quiere seguirte; las acciones lo prueban».

    «Cuando siento su apoyo y veo que están compenetrados, no solo conmigo sino en el campo, eso es lo más importante. Lo han demostrado de varias formas, y eso me alegra. Es satisfactorio verlos darlo todo como equipo».

  • Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Desarrollo del proyecto

    El United visita este fin de semana al Sunderland con un gran historial: solo ha perdido uno de sus 15 partidos de la Premier League en el Stadium of Light. Pese a ello, Carrick ya piensa en el futuro del club y ha declarado: «Claro que lo pienso: dejar el equipo en un buen momento al final de la temporada, para que yo u otro pueda llevarlo más lejos. Siempre hay aspectos que mejorar o caminos distintos que tomar; eso forma parte de la evolución».

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