AFP
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Michael Carrick responde a los críticos «vagos» tras la derrota del Manchester United en la jornada inaugural
El United tropieza en la jornada inaugural
El Manchester United arrancó su campaña liguera de forma desastrosa, al sufrir una humillante derrota por 2-0 a domicilio ante el recién ascendido Hull City. La apática actuación en el MKM Stadium provocó de inmediato un intenso escrutinio, con observadores cuestionando el deseo, la motivación y el compromiso de los jugadores con la camiseta.
A pesar de la mala actuación, Carrick se negó a dejar a sus jugadores al pie de los caballos. El técnico del United rechazó con firmeza las insinuaciones de que su equipo no lo intentó, y señaló que los partidos de fútbol se deciden por una variedad de factores tácticos y técnicos, no solo por el esfuerzo puro.
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Carrick responde a los críticos «vagos»
En declaraciones a los medios antes del partido del domingo, Carrick expresó su frustración por los relatos posteriores al encuentro en torno a la derrota ante el Hull. Insistió en que cuestionar la intensidad de trabajo de un equipo es una forma excesivamente simplista de analizar un resultado.
"Los equipos pierden partidos y ganan partidos, y no es solo porque lo intentes o no lo intentes", declaró Carrick durante su rueda de prensa. "Hay todo tipo de razones diferentes. No tengo que daros la razón completa, porque sabemos en qué estamos intentando mejorar".
El técnico del United apuntó entonces directamente a quienes cuestionan la mentalidad de su plantilla. Añadió: "Creo que es muy fácil y muy vago limitarse a decir: 'el equipo pierde un partido y todo está mal'. Esto está mal, esto está mal, no lo intentan lo suficiente, no hay suficiente pasión".
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Encontrar fuerza en los contratiempos
Levantarse tras la adversidad fue un tema recurrente en el United de Carrick la pasada temporada. Después de sufrir derrotas ante Leeds y Newcastle, el Manchester United respondió de inmediato con victorias, una capacidad de resistencia que el técnico espera volver a ver este fin de semana.
Carrick cree que estos momentos difíciles acabarán forjando el carácter de la plantilla a lo largo de una larga campaña. «Creo que el éxito depende de lo bien que afrontes los contratiempos al final», explicó. «En cualquier deporte, especialmente en este, a lo largo de una temporada va a haber contratiempos. Creo que, en última instancia, eso decide qué tipo de equipo vas a llegar a ser».
Al subrayar que el equipo está preparado para su primer partido en casa, señaló que los jugadores han vuelto a centrarse en los entrenamientos. «Tuvimos un contratiempo la semana pasada y queremos volver a jugar bien y a ganar partidos. Es otro partido duro», concluyó Carrick.
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Los problemas por lesiones, antes de la prueba ante el Ipswich
El Manchester United buscará resarcirse cuando el Ipswich Town llegue a Old Trafford el domingo, pero deberá hacerlo sin piezas clave. El nuevo fichaje de 70 millones de libras Carlos Baleba estará de baja hasta tres semanas por un problema de tobillo, mientras que Amad Diallo tampoco estará disponible para ser convocado.
El Ipswich Town no será un rival sencillo y viajará a Mánchester impulsado por una dramática victoria por 2-1 sobre el Sunderland. Además, Carrick debe superar un preocupante gafe personal, ya que ha promediado unos escasos 0,33 puntos por partido contra rivales recién ascendidos. Sumar los tres puntos es vital para recuperar la moral antes de que el inminente parón internacional altere el calendario nacional.
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