El entrenador del United, Carrick, rechazó las críticas que sugieren que su equipo se relajó tras asegurar el cuarto puesto. Después de vencer al Liverpool y garantizar la Liga de Campeones, el United mostró un nivel muy inferior en un opaco partido en el Stadium of Light.

Los Red Devils fueron superados por el Sunderland durante largos tramos del partido y necesitaron las intervenciones del portero Senne Lammens para rescatar un punto. Sin embargo, Carrick rechazó que la falta de entrega fuera el motivo del bajo rendimiento y afirmó que lograr el empate bajo presión demuestra la fortaleza mental del equipo.