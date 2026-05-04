Según The Guardian, el United nombrará entrenador titular a Carrick tras lograr la clasificación para la Liga de Campeones. El excentrocampista lideró un giro decisivo desde que reemplazó a Rubén Amorim en enero.

La directiva aplazó las conversaciones hasta confirmar el pase a la máxima competición europea. Ese objetivo se logró el domingo con una emocionante victoria 3-2 sobre el Liverpool, que aseguró matemáticamente un puesto entre los cinco primeros. Ahora, se espera que le ofrezcan el cargo de forma permanente y que la propuesta de contrato sea inminente.