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Michael Carrick Man Utd GFXGetty/GOAL
Richard Martin

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Michael Carrick podría consolidar su puesto como entrenador del Manchester United si vence al Liverpool, aunque aún debe aprender mucho para triunfar a largo plazo en Old Trafford

Opinion
Manchester United
M. Carrick
Premier League
Manchester United vs Liverpool
FEATURES

El Manchester United lleva tres años sin ganar a todos sus rivales del «Big Six» en una misma temporada, pero el entrenador interino Michael Carrick puede lograrlo con una victoria sobre el Liverpool este domingo. Si su equipo consigue ese doblete y el tercer puesto de la Premier League, nadie podrá negar que merece seguir al frente la próxima temporada.

Carrick debutó con victoria sobre el Manchester City en Old Trafford y luego su equipo se convirtió en el primero de Europa que gana en casa del Arsenal. El triunfo ante el Tottenham, aún considerado de los «Seis Grandes» pese a su lucha por no descender, fue el cuarto seguido. El impulso se frenó con empates frente al West Ham y el Bournemouth y con las derrotas ante Newcastle y Leeds.

El proyecto se relanzó con la primera victoria en seis años en Stamford Bridge y, tras el triunfo del lunes ante el Brentford, el United está a un paso de la quinta plaza y de volver a la Liga de Campeones. El Liverpool, pese a sus 10 derrotas, es el vigente campeón y el gran rival, así que el partido del domingo sigue siendo clave para Carrick.

Aunque su continuidad no depende del resultado ante el equipo de Arne Slot, una victoria sellaría su nuevo contrato.

  • Manchester United v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Más puntos que ningún otro entrenador de la Premier League

    Los números hablan por sí solos: con Carrick, el United ha ganado 8, empatado 2 y perdido 2 de 12 partidos, sumando 26 puntos que lo habrían colocado líder de la Premier si la temporada hubiera empezado cuando él tomó el cargo.

    Ruben Amorim, en 20 partidos de Liga, sumó 31 puntos antes de ser destituido. El United ha marcado 24 goles y encajado 14 (+10 de diferencia), mientras que Amorim firmó 34 a favor y 30 en contra (+4). Además, el United acabó la temporada anterior, bajo el mando del portugués, en el puesto 15 con una diferencia de goles de -10.

    Además, la relación entre los jugadores y Carrick parece buena, algo que contrasta con lo ocurrido bajo el mando de Amorim.

    «Sabe cómo hablarnos», dijo Bryan Mbeumo el mes pasado. Amad Diallo añadió: «Ha hecho mucho por el equipo, tiene mucha experiencia, conoce el club y también tiene el ADN. Creemos que es el hombre adecuado y estamos muy contentos con lo que está haciendo ahora mismo».

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  • FBL-ENG-PR-CHELSEA-MAN UTDAFP

    Quiere más

    Lo refrescante de Carrick —a diferencia de Amorim, que llamó al equipo el peor de la historia— es que no se conforma con los avances. Podría haberse centrado solo en las mejoras, pero tras casi asegurar la clasificación para la Liga de Campeones al vencer al Brentford, dejó claro que, para él, no es un logro real, pues cuando era jugador el United luchaba cada año por ganar la Premier y la Champions.

    «La Champions es importante, pero no debemos celebrarla en exceso», afirmó. «Queremos pelear por puestos más altos en la liga y sumar más puntos. De cara a la próxima temporada, si acertamos con los fichajes y todo va bien, no debería haber un techo para lo que podamos lograr.

    «Ahora estamos en una posición sólida. En febrero o marzo no podemos quedarnos atrás como este año; debemos pelear por los grandes títulos».


  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Buenos resultados, actuaciones descuidadas

    Pese a su buen trabajo en los últimos cuatro meses y a devolver al United a la Liga de Campeones tras tres años ausente, muchos aficionados aún dudan de que Carrick pueda dar el siguiente paso.

    Aunque Sir Jim Ratcliffe le dé luz verde para seguir, aún debe demostrar que no repetirá los errores de Ole Gunnar Solskjaer.

    Los resultados han sido buenos, pero no siempre lo han sido las actuaciones. Un escéptico podría señalar que las únicas actuaciones realmente destacadas fueron los dos primeros partidos contra el City y el Arsenal, y que la victoria ante este último se vio favorecida por dos goles espectaculares desde lejos de Patrick Dorgu y Matheus Cunha.

    La victoria sobre el Tottenham se facilitó tras la roja a Cristian Romero, igual que la remontada ante el Crystal Palace, cuando Maxence Lacroix marcó un penalti y fue expulsado tras una decisión controvertida del VAR.

  • Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lammens los saca de la cárcel

    El portero Senne Lammens fue elegido mejor jugador ante el Everton, y aunque Casemiro lo obtuvo contra el Brentford, el belga mereció el reconocimiento.

    Contra el Leeds, el equipo reaccionó solo en la segunda parte, ya con diez jugadores; frente al Newcastle, no supo aprovechar la expulsión rival y perdió de forma similar a la derrota ante el Everton con Amorim.

    A Carrick se le critica por reaccionar tarde con los cambios, sobre todo ante el West Ham. Fue más proactivo contra el Brentford al sustituir a Amad por Noussair Mazraoui en el descanso, aunque no fue el tipo de ajuste —pensado para sentenciar el partido— que los aficionados del United suelen disfrutar.

    Además, muchos fans creen que, pese a la ligereza del calendario, aún no ha dado al equipo una identidad clara.

  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Escasez de candidatos de élite

    La escasez de candidatos de primer nivel —Luis Enrique y Thomas Tuchel no están disponibles— lleva a muchos a considerar a Carrick como la opción más lógica. Solo se barajan otros dos nombres con seriedad: Julian Nagelsmann, con contrato con Alemania hasta 2028, y Andoni Iraola.

    El técnico vasco es atractivo porque está a punto de quedar libre y, según The Telegraph, ha emergido como rival de última hora para Carrick. Iraola ha hecho maravillas con el Bournemouth a pesar de vender a sus mejores jugadores cada temporada y ha implantado un fútbol emocionante.

    El riesgo es que se sienta abrumado por el escrutinio de Old Trafford y que un vestuario lleno de egos no acepte sus ideas tácticas como sí hicieron Bournemouth y Rayo Vallecano. Si fracasara como Amorim, los responsables serían criticados por no haber mantenido a Carrick.


  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BRENTFORDAFP

    Lo que el club necesita ahora

    Jamie Carragher lo resumió bien: «Ningún rival de la Premier League o la Liga de Campeones temblará si Michael Carrick dirige al Manchester United la próxima temporada. Pero, mientras la directiva valora opciones, Carrick es el candidato ideal para tomar el mando este verano; el club lo necesita ya».

    Además, Carrick es lo suficientemente humilde como para saber que aún no es un técnico de élite y probablemente aceptaría un contrato de dos años sin exigir un sueldo desorbitado, lo que encaja con la visión de bajo coste de Ratcliffe. Además, es muy querido por la afición y fue clave en uno de los mejores equipos de la historia, así que, como Solskjaer antes, endulza un régimen que muchos detestan.

    Su gestión estable ha desviado el foco de Ratcliffe, al menos hasta su próxima declaración polémica. Aunque no garantice un fútbol trepidante, ha encarrilado al club y cambiar de rumbo sería un riesgo innecesario.

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