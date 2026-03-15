Michael Carrick lanza un mensaje contundente al Manchester United sobre el futuro de Bruno Fernandes de cara al mercado de fichajes de verano

En declaraciones a los medios, Carrick afirmó: «En lo que respecta al club y al futuro, me resulta difícil entrar en demasiados detalles al respecto. Bruno no es, sin duda, alguien a quien queramos perder, eso puedo asegurarlo, pero en cuanto al verano y más allá, me cuesta aventurarme demasiado, aunque, sin duda, es importante para nosotros y no es, en absoluto, alguien a quien queramos perder». El capitán llegó al partido necesitando una asistencia para igualar el récord que David Beckham ostenta desde hace tiempo, pero dio dos, lo que eleva su cuenta de la temporada a 16 asistencias en 27 partidos de la Premier League, una hazaña notable si se compara con los 31 partidos que disputó la leyenda inglesa durante la temporada 1999-2000.