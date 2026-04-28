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Michael Carrick explica por qué Matheus Cunha se perdió la victoria del Manchester United sobre el Brentford, un revés preocupante antes del partido contra el Liverpool
Momentos decisivos en Old Trafford
Sin Cunha, el United venció al Brentford gracias a los goles de Casemiro y Sesko. Con esta victoria, al equipo de Carrick le bastan dos puntos en los cuatro partidos que quedan para asegurar la Liga de Campeones. Cunha, uno de los mejores del United este curso, no se recuperó a tiempo de su lesión.
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Carrick confirma que tiene un problema en el flexor de la cadera
Carrick reveló que Cunha sufre una lesión en la cadera, sufrida en la reciente victoria del United sobre el Chelsea. Aunque mostró mejoras en Carrington durante la semana, el exjugador del Wolverhampton no superó una prueba física de última hora, por lo que se pierde el partido contra los Bees.
En declaraciones a Sky Sports, Carrick explicó: «[Cunha] tenía un poco de dolor en el flexor de la cadera tras el partido contra el Chelsea. Durante la semana pareció mejorar, pero no se ha recuperado a tiempo. No es nada grave, pero no podrá jugar esta noche».
Una carrera contrarreloj para el Liverpool
La lesión preocupa a los Red Devils, que el domingo reciben a su archirrival, el Liverpool. El cuerpo médico del club trabaja sin descanso para que Cunha esté listo para el decisivo duelo en Old Trafford.
El United está cerca de asegurar un puesto entre los cinco primeros, pero Carrick ha advertido a sus jugadores que no «celebren en exceso» si lo logran. Tener a Cunha, autor de ocho goles y cuatro asistencias en 30 partidos de la Premier esta temporada, sería un gran impulso.
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Noticias dispares sobre las lesiones.
El partido contra el Brentford fue una montaña rusa para el cuerpo técnico del United. Aunque el equipo sumó tres puntos, la preocupación surgió cuando Luke Shaw tuvo que ser sustituido en la segunda parte por un golpe, lo que podría agravar la crisis defensiva.
Sin embargo, Carrick recuperó a Patrick Dorgu y Leny Yoro, además de a Harry Maguire tras su sanción, lo que refuerza la zaga en la recta final de la temporada. Esta semana se espera el parte médico para saber si Cunha liderará el ataque ante el Liverpool de Arne Slot en un duelo clave por el tercer puesto.