AFP
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Michael Carrick espera que se anuncie «en unos días» el nombramiento definitivo del entrenador del Manchester United, al tiempo que rinde homenaje a Bruno Fernandes, que ha igualado un récord
Carrick habla sobre su futuro en el United
Según The Independent, Carrick ha alcanzado un acuerdo para seguir como entrenador del United, aunque el domingo no lo confirmó. El United venció al Forest y se aseguró el tercer puesto. Luke Shaw abrió el marcador, Morato empató, Matheus Cunha volvió a adelantar al United y Bryan Mbeumo sentenció. Morgan Gibbs-White recortó distancias, pero el United aguantó. Tras el partido, el técnico de 44 años prometió más momentos así. Después, ante los medios, actualizó la situación: «En los próximos días se aclarará. Hoy lo importante era ganar y algunos aspectos individuales. Sea cual sea la noticia, la conoceréis pronto», afirmó.
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Fernandes se une a la élite de la Premier League
A pesar de las especulaciones sobre el cuerpo técnico, Fernandes consolidó su legado con su asistencia número 20 en la liga esta temporada, habilitando a Mbeumo en el minuto 75 para el tercer gol del United. Ese logro iguala el récord en una sola temporada que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Carrick se mostró muy orgulloso de cómo su capitán manejó la presión. «Creo que lo ha gestionado muy bien», declaró el entrenador. «Al verlo desde la banda, piensas: “¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Busca el pase? ¿Busca marcar? ¿Está dudando?”. Creo que lo ha gestionado fantásticamente bien. Ha sido un momento realmente bonito para todos y hay que darle todo el mérito a él».
Carrick transforma al United tras la era de Amorim
El impacto de Carrick en Old Trafford ha rescatado al club de una mala racha bajo Rubén Amorim. Antes de irse en enero, Amorim dirigió 20 partidos de la Premier League 2025-26 con ocho victorias, siete empates y cinco derrotas. En contraste, Carrick ha dado la vuelta a la temporada. En 16 partidos ha sumado 11 victorias, tres empates y solo dos derrotas, lo que ha salvado la temporada y le ha devuelto al United la Liga de Campeones.
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De cara a la próxima campaña
Con el tercer puesto asegurado, el United empieza a planificar el mercado de fichajes de verano bajo el liderazgo definitivo de Carrick. Pronto se centrará en la próxima ventana de fichajes, pues el club quiere pelear el título a Arsenal y Manchester City y llegar lejos en la Liga de Campeones.