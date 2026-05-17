Michael Carrick espera que se anuncie «en unos días» el nombramiento definitivo del entrenador del Manchester United, al tiempo que rinde homenaje a Bruno Fernandes, que ha igualado un récord

A pesar de las especulaciones sobre el cuerpo técnico, Fernandes consolidó su legado con su asistencia número 20 en la liga esta temporada, habilitando a Mbeumo en el minuto 75 para el tercer gol del United. Ese logro iguala el récord en una sola temporada que comparten Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Carrick se mostró muy orgulloso de cómo su capitán manejó la presión. «Creo que lo ha gestionado muy bien», declaró el entrenador. «Al verlo desde la banda, piensas: “¿Qué le pasa por la cabeza? ¿Busca el pase? ¿Busca marcar? ¿Está dudando?”. Creo que lo ha gestionado fantásticamente bien. Ha sido un momento realmente bonito para todos y hay que darle todo el mérito a él».