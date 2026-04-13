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Michael Carrick confirma que Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, está cerca de un gran aumento salarial
Importante aumento salarial para Mainoo
El internacional inglés está a punto de firmar un contrato que cuadruplicará su salario semanal, de 25 000 a 120 000 libras, y prolongará su estancia en el club más allá de 2027. Este giro mejora notablemente la situación de Mainoo, quien antes había tenido dificultades para conseguir minutos de juego durante el breve mandato de Ruben Amorim. Desde que Carrick tomó el mando, el canterano se ha consolidado como titular en todos los partidos de la Premier League bajo el entrenador interino.
- AFP
Las negociaciones están en curso
Carrick mostró plena confianza en las negociaciones y destacó la calma del club pese a lo mucho que está en juego con una de las mayores promesas europeas. Su llegada ha coincidido con un periodo de estabilidad que permite a la directiva centrarse en asegurar sus activos a largo plazo.
Sobre la negociación, el técnico de 41 años declaró a The Guardian: «Estamos cada vez más cerca, así que somos optimistas. Estamos tranquilos, pero optimistas, y el tiempo dirá cómo acaba todo. Por ahora, estamos en una buena posición».
En busca de los estándares de élite
Aunque fichar a Mainoo es prioritario, Carrick se centra en devolver al United a la Liga de Campeones tras una temporada turbulenta. De cara al crucial partido contra el Leeds el lunes —rival cuyo encuentro del 4 de enero costó el cargo a Amorim—, se preguntó al técnico interino si quedarse fuera de los cuatro primeros sería aceptable.
Tras reflexionar sobre los objetivos del club y su inesperado nombramiento mientras estaba de vacaciones en Barbados, el técnico de 41 años insistió: «No lo aceptaría. Se trata de intentar terminar lo más arriba posible. Ya veremos cómo nos va.
«Vi los partidos, pero entonces no había señales de esto, así que animaba desde lejos y disfrutaba con la familia. Nunca podemos dar nada por sentado; debemos vivir el presente y seguir mejorando».
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Definición de «rodaje»
El United es tercero en la Premier League con 55 puntos, siete más que el Chelsea (sexto) y con un partido pendiente contra el Leeds este lunes. Esa ventaja es clave, pues la liga inglesa repartirá cinco plazas para la Liga de Campeones, incluida la vía EPS. Tras el derbi de las Rosas, Carrick afrontará un calendario exigente: Chelsea y Brentford en abril, y en mayo Liverpool, Sunderland, Nottingham Forest y Brighton.