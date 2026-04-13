Michael Carrick confirma que Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United, está cerca de un gran aumento salarial

Aunque fichar a Mainoo es prioritario, Carrick se centra en devolver al United a la Liga de Campeones tras una temporada turbulenta. De cara al crucial partido contra el Leeds el lunes —rival cuyo encuentro del 4 de enero costó el cargo a Amorim—, se preguntó al técnico interino si quedarse fuera de los cuatro primeros sería aceptable.

Tras reflexionar sobre los objetivos del club y su inesperado nombramiento mientras estaba de vacaciones en Barbados, el técnico de 41 años insistió: «No lo aceptaría. Se trata de intentar terminar lo más arriba posible. Ya veremos cómo nos va.

«Vi los partidos, pero entonces no había señales de esto, así que animaba desde lejos y disfrutaba con la familia. Nunca podemos dar nada por sentado; debemos vivir el presente y seguir mejorando».