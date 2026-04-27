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Michael Carrick asegura que no hay presión para que Matthijs de Ligt regrese esta temporada con el Manchester United
De Ligt intensifica su recuperación sobre el césped
De Ligt ha vuelto a entrenar sobre césped, pero Carrick ha moderado las expectativas sobre su regreso. El defensa de 26 años no juega desde finales de noviembre, y con el cierre de la Premier League en Brighton a menos de cuatro semanas, se agota el tiempo para que el ex del Bayern y la Juventus vuelva esta temporada.
Carrick explicó: «Matthijs está trabajando para recuperar la forma. Hace un poco de entrenamiento sobre césped y progresa, pero no hay mucho más que pueda decir. Es una de esas lesiones y está en rehabilitación, trabajando para ponerse en forma. Así que esperamos tenerlo de vuelta lo antes posible... Ahora está en el césped con poco volumen, pero avanza. Es positivo; esperamos que continúe así».
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«Sin presión» para el defensa holandés
Carrick asegura que no arriesgará la salud futura de De Ligt. El holandés ha evitado la cirugía y el cuerpo médico del club sigue un protocolo prudente para evitar recaídas antes de la temporada 2026-27.
«Esperaba que pudiera jugar sin presiones ni plazos», admitió Carrick al ser preguntado por una posible fecha de regreso. «Estamos trabajando en ello, pero no hay prisa; volverá cuando esté listo».
Prioridades en el mercado de fichajes y profundidad defensiva
A pesar de los rumores que vinculan al equipo con Micky van de Ven, del Tottenham, Carrick sugirió que el centro de la defensa no es la principal prioridad del equipo de fichajes este verano. Con Lisandro Martínez, Harry Maguire, Leny Yoro y el joven Ayden Heaven ya en la plantilla, el club parece centrarse en otros aspectos para reforzar el plantel de cara a la temporada 2026-27.
Carrick restó importancia a la necesidad de fichajes en la zaga: «No me preocupa ahora. Es difícil dar detalles sobre el futuro.
Licha se está perdiendo partidos por diferentes motivos en este momento, pero entiendo por qué lo preguntas. No, no me preocupa. Tenemos una mezcla de experiencia, calidad y juventud: dos jóvenes prometedores que ya han demostrado lo que pueden hacer».
- AFP
Incertidumbre sobre el futuro a largo plazo
La incertidumbre sobre el futuro de De Ligt aumenta porque el United aún no ha confirmado quién será el entrenador permanente la próxima temporada, y se informa que INEOS frena los fichajes hasta resolver ese puesto y la clasificación a la Liga de Campeones. Aunque Carrick ha dejado buena impresión, su futuro también se evaluará al final de la temporada. Por ello, se ha negado a garantizar la continuidad de ningún futbolista y reconoce: «No tengo preocupaciones. No puedo prever el futuro, porque ni yo mismo sé cómo será».