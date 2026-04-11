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Michael Carrick aprueba el fichaje de Morgan Rogers por el Manchester United, que avisa al Chelsea: reforzará su interés por Cole Palmer si la estrella del Aston Villa firma por los «Blues»
El respaldo de Carrick refuerza el interés del United
Según TEAMtalk, Carrick respalda el fichaje de Rogers por el Manchester United. Ambos coincidieron en el Middlesbrough y Carrick elogia la capacidad del delantero para triunfar en Old Trafford. Su recomendación pesa en Carrington, donde la estrategia de INEOS busca jóvenes talentos ingleses.
Su polivalencia ofensiva le hace ideal para el nuevo proyecto, ya que puede jugar en cualquier posición de ataque o como medio creativo.
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La valoración de Villa en 80 millones de libras supone un gran obstáculo
Aston Villa no quiere desprenderse de su joya y, según informes, ha puesto un precio de venta superior a 80 millones de libras por Rogers. Esta cifra refleja su creciente reputación y la estructura financiera de su anterior traspaso. El Middlesbrough percibirá el 20 % de cualquier venta futura, así que el Villa necesita un importe elevado para optimizar su beneficio. Rogers tiene contrato hasta 2031, por lo que el club no tiene prisa por venderlo; no obstante, las pérdidas pasadas podrían obligarle a negociar si llega una oferta muy atractiva.
El interés del Chelsea podría desencadenar un efecto dominó en torno a Palmer
El interés del United por Rogers podría desencadenar un efecto dominó que afecte al Chelsea y a su estrella Palmer. Según se informa, los «Diablos Rojos» han advertido que, si Rogers ficha por el Stamford Bridge, intensificarán de inmediato su cortejo a Palmer. Eso pondría a los «Blues» en una encrucijada: reforzar la plantilla sin perder a uno de sus jugadores más influyentes. El Chelsea lleva más de un año siguiendo a Rogers y considera que encaja a la perfección en su proyecto centrado en la cantera. Sin embargo, la advertencia del United ha añadido una nueva dimensión estratégica a la pugna por el talento ofensivo.
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¿Y ahora qué?
La ventana de fichajes de verano se acerca y la lucha por Rogers promete intensificarse. United, Chelsea y Arsenal preparan sus estrategias para reforzarse, mientras Villa mantiene su valoración. Para Rogers, fichar por un equipo con opciones de Liga de Campeones es atractivo, pues busca afianzarse como uno de los talentos ofensivos más prometedores de Inglaterra de cara al Mundial.