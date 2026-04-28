Michael Carrick advierte a los jugadores del Manchester United que no «celebren en exceso» la clasificación para la Liga de Campeones y responde a los cánticos de «un año más» dirigidos a Casemiro

Carrick quiere mantener la intensidad tras asegurar la clasificación europea. Aunque el United es tercero, recuerda que la temporada no acaba hasta el último partido.

«Nos hemos dado una gran oportunidad, nos hemos colocado en una posición privilegiada», señaló Carrick. «Es una liga difícil, es difícil conseguir victorias. Se puede ver en toda la liga. Conseguir el número de victorias que hemos logrado. Creo que los chicos se merecen parte del mérito por ello.

«La Champions es importante, pero no debemos conformarnos. Queremos acabar lo más arriba posible en la tabla y seguir sumando puntos para que nuestra temporada no termine ahí».