Goal.com
En directo
+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Live Scores, Stats, and the Latest News
Everton v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

Michael Carrick advierte a los jugadores del Manchester United que no «celebren en exceso» la clasificación para la Liga de Campeones y responde a los cánticos de «un año más» dirigidos a Casemiro

M. Carrick
Manchester United
Liga de Campeones
Carlos Henrique Casemiro
Premier League
Manchester United vs Brentford
Brentford

Michael Carrick ha advertido a los jugadores del Manchester United que no «celebren en exceso» la clasificación virtualmente asegurada para la Liga de Campeones tras ganar 2-1 al Brentford. La afición coreó «un año más» a Casemiro, pero Carrick confirmó que el centrocampista se irá este verano, pues el club planea una renovación más amplia de la plantilla.

  • Carrick exige mayores estándares

    A pesar del ambiente positivo tras la victoria 2-1 sobre el Brentford, Carrick moderó las expectativas. Los goles de Casemiro y Sesko dieron el triunfo, y al United solo le faltan dos puntos en cuatro partidos para asegurar su regreso a la Liga de Campeones.

    Reconoció el logro, pero rechazó verlo como el éxito final y recordó que la historia del club exige pelear títulos, no solo un puesto en Europa.

    • Anuncios
  • Chelsea v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Advertencia clara al equipo

    Carrick quiere mantener la intensidad tras asegurar la clasificación europea. Aunque el United es tercero, recuerda que la temporada no acaba hasta el último partido.

    «Nos hemos dado una gran oportunidad, nos hemos colocado en una posición privilegiada», señaló Carrick. «Es una liga difícil, es difícil conseguir victorias. Se puede ver en toda la liga. Conseguir el número de victorias que hemos logrado. Creo que los chicos se merecen parte del mérito por ello.

    «La Champions es importante, pero no debemos conformarnos. Queremos acabar lo más arriba posible en la tabla y seguir sumando puntos para que nuestra temporada no termine ahí».

  • El final de la era Casemiro

    La velada se recordó por la emotiva ovación a Casemiro, que marcó su noveno gol de la temporada para abrir el marcador. La grada Stretford End estalló en cánticos de «un año más» para el jugador de 34 años, cuya salida al final de la presente temporada ya ha sido confirmada por el club. A pesar de la muestra pública de afecto y del resurgimiento del centrocampista, Carrick sugirió que no hay lugar para el sentimentalismo.

    «Está bastante claro», afirmó. «Para ambos es claro. Esa transparencia ha facilitado todo. Le agradecemos porque, pese a la situación, lo ha dado todo y ha vivido grandes momentos con nosotros».

  • Newcastle United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    El duelo del domingo contra el Liverpool

    El United podría asegurar su plaza en la Liga de Campeones este sábado si se dan los resultados adecuados. Sin embargo, la prioridad de Carrick es el duelo del domingo contra el Liverpool en Old Trafford.

    Con tres puntos de ventaja sobre sus rivales, una victoria sobre los merseysiders certificaría su plaza europea y afianzaría su candidatura al tercer puesto.

Premier League
Brentford crest
Brentford
BRE
West Ham crest
West Ham
WHU
Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Liverpool crest
Liverpool
LIV