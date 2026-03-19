«¡Mi próximo Everest!» - Niall Horan, miembro de One Direction, confiesa que aún le da miedo la leyenda del Manchester United Roy Keane
La kriptonita deportiva de una estrella del pop
Niall está acostumbrado a los focos de las giras en estadios y a codearse con las grandes estrellas de Hollywood, pero el mundo del fútbol profesional le supone un tipo de presión diferente. Aunque el intérprete de «Slow Hands» ha logrado pasar con éxito de la fama de las boy bands a una carrera en solitario, admite que ciertas figuras del deporte aún le dejan boquiabierto y, en un caso concreto, le ponen realmente nervioso.
El cantante irlandés se sinceró sobre su reticencia a relacionarse con uno de los mejores jugadores de la historia de la República de Irlanda. A pesar de ser un nombre conocido en todo el mundo, Horan explicó que el aura que rodea a Keane es suficiente para mantenerlo a distancia, incluso cuando comparten la misma habitación.
El rey del campo
Durante una entrevista en RTE 2FM con Tracy Clifford, le preguntaron a Niall si alguna vez se atrevería a saludar a la temperamental comentarista. «Oh, déjalo ya. Quiero decir, él es el rey, ¿no? Se nota que es muy divertido, obviamente. Probablemente sea más relajado de lo que deja entrever», dijo Niall. Sin embargo, se apresuró a aclarar que la pelota está claramente en el campo de Keane si alguna vez se produce una conversación.
«Por supuesto que no. Tendría que venir él a mí y parece que eso no va a pasar», añadió el cantante. «He estado en la misma sala que él un par de veces. De hecho, lo conocí hace unos años, pero no sé si él... Lo conocí hace unos 10 años en un partido de la Liga de Campeones. Pero no, todavía no me he atrevido a acercarme a él».
Superando los obstáculos de la intimidación
Al presentador no se le escapó la ironía de la situación, y señaló que Niall es «mejores amigos» de Snoop Dogg, pero que no sabe cómo lidiar con un compatriota irlandés. Se rió ante la comparación y bromeó: «Literalmente, "[Quizá Keane piense] ¿Quién es ese tipo [Niall]? Lárgate de aquí". Es una auténtica tontería. No quiero hablar con él. ¿Qué iba a decirle? ‘Cariño’. Le quiero, es un rey».
Cuando se le recriminó que ya había conseguido casi todo lo demás en la industria del entretenimiento, el cantante le puso un título muy acertado a esa abrumadora tarea. «Ese es mi próximo Everest», bromeó, reconociendo que el exentrenador del Sunderland sigue siendo el desafío definitivo para él.
Un aficionado al fútbol
La pasión de Niall por el fútbol es bien conocida, ya que a menudo se ve al cantante en partidos importantes y es un seguidor declarado del Derby County. El cantante zanjó el tema reconociendo lo absurdo de su situación y restándole importancia a la comparación con su amistad con Snoop Dogg preguntando: «¿Quién lo hubiera pensado?».
Por su parte, Keane, que actualmente es un pilar de Sky Sports y del podcast Stick to Football, sigue siendo conocido por su estilo directo en sus comentarios futbolísticos.
