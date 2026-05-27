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«¿Merezco ese precio?» - Jeremy Jacquet, que se marcha al Liverpool, habla de la presión de su traspaso de 60 millones de libras antes de dejar el Rennes
Salir al campo en Anfield
El defensa del Rennes, que cumplirá 21 años en julio, acordó en febrero su fichaje por el Liverpool por 55 millones de libras pagados por adelantado, más otros 5 millones en variables, lo que le convierte en el décimo jugador francés más caro de la historia. A pesar de la atención mundial sobre cada uno de sus movimientos, el joven está impaciente por demostrar que los Reds acertaron al invertir en su potencial tras solo 31 partidos como profesional en la Ligue 1.
«No fue una decisión impulsiva; me tomé mi tiempo, pero enseguida me vi en el Liverpool», declaró al periódico francés Ouest-France. «Cumpliré 21 años en julio. A mi edad, priorizo el proyecto deportivo. Estoy centrado en el fútbol».
- AFP
Lidiar con la presión del precio
El Liverpool ve a Jacquet como una solución a largo plazo para su defensa y actuó con decisión para adelantarse al Chelsea en su fichaje. Sin embargo, él es consciente de las expectativas que genera un contrato tan lucrativo pese a su limitada experiencia en el más alto nivel.
«Los jóvenes prometedores alcanzan precios bastante elevados y, por supuesto, eso añade presión: ¿valgo ese precio o no? Creo que tengo los recursos mínimos para ir allí. Voy allí para jugar todo lo posible», explicó. También admitió que, al principio, pensó en un paso más modesto, pero el atractivo de Anfield fue irresistible: «Si los clubes más grandes de Europa están interesados, no los rechazamos. Están ahí por una razón».
Dejar de lado al Chelsea por un proyecto claro
Aunque el Chelsea pujó fuerte, el joven francés escogió el Liverpool porque veía más oportunidades. Tras recuperarse de una grave lesión de hombro, espera llegar en óptimas condiciones a la pretemporada y aprender rápido junto al cuerpo técnico.
«En el Chelsea había mucha competencia en mi posición. En Liverpool, aunque Virgil van Dijk está cerca del retiro, entrenar con él será increíble», añadió. «Aprenderé mucho. Además, mi compatriota Ibou Konaté puede ayudarme a adaptarme. No hay nada mejor que entrenar con gente así».
- AFP
El peso de la historia
La llegada de Jacquet se produce en un momento de transición para la zaga del Liverpool, con el futuro de Joe Gómez en el aire y Giovanni Leoni recuperándose de una grave lesión de rodilla. El joven cree haber encontrado el entorno perfecto para justificar su elevado precio y consolidarse como titular en el once inicial de Anfield durante los próximos años. «Hablé con la directiva; la historia del club influyó mucho en mi decisión, pero también lo hizo el proyecto que me ofrecieron», señaló Jacquet.