Mercado de fichajes de Keinan Davis: qué se rumorea de cara al verano sobre el delantero del Udinese, en relación con la Juventus y no solo

Una marca de dos dígitos: la primera vez en toda su carrera para Keinan Davis, tras los numerosos problemas físicos que han lastrado la trayectoria del delantero de Stevenage, nacido en 1998, en el Aston Villa, el Nottingham Forest y el Watford antes de recalar en Italia, en el Udinese, en 2023. 10 goles y 3 asistencias en la ligalo convierten en el tercer máximo goleador de la Serie A, solo por detrás de Lautaro, del Inter, y Douvikas, del Como. No hace falta decir que los rumores del mercado están a punto de surgir en torno a él, tal y como ocurrió con Beto y Lucca antes que él.