La semifinal con más goles de la historia de la Liga de Campeones, que el diario inglés The Sun llamó el «partido del siglo», mantuvo al mundo del fútbol en vilo: PSG y Bayern protagonizaron un espectacular duelo el martes en el Parque de los Príncipes.
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«Menudo partido desastroso»: Pep Guardiola prefirió ver la tercera división inglesa antes que el gran partido entre el PSG y el Bayern
Sin embargo, Pep Guardiola se perdió el espectáculo porque, al mismo tiempo, estaba viendo en directo en el estadio el partido de la tercera división inglesa entre el Stockport County —de la ciudad del mismo nombre, cerca de Mánchester— y el FC Port Vale. Las fotos de Guardiola en el histórico Edgeley Park causaron revuelo en las redes sociales.
El viernes, en la rueda de prensa previa al Manchester City-Everton, preguntaron a Guardiola —que dirigió al Bayern entre 2013 y 2016— sobre su elección. «El día anterior miré el calendario, vi el PSG contra el Bayern y me dije: “Qué partido tan catastrófico. Los entrenadores no son buenos, los jugadores son realmente malos”», explicó con ironía. «Me encanta el fútbol inglés, así que elegí el Stockport».
Por cierto, Guardiola influyó de manera decisiva en ambos técnicos: Vincent Kompany fue su capitán en el City y Luis Enrique dirigió al filial del Barça mientras él brillaba con el primer equipo.
Pep Guardiola lucha con el Manchester City por el título de liga
Guardiola cayó con el City en octavos de la Liga de Campeones ante el Real Madrid. En la Premier, los Skyblues luchan por el título con el Arsenal. Ya ganaron la Copa de la Liga y el 16 de mayo jugarán la final de la FA Cup contra el Chelsea.
Por cierto, el Port Vale sorprendió al ganar 2-1 en Stockport pese a tener ya asegurado el descenso de la League One. El Stockport, en cambio, sigue peleando por ascender a la Championship.