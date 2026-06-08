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«¡Menuda broma!»: Danny Dyer critica a Thomas Tuchel por dejar fuera de la selección inglesa a su yerno
Dyer se indigna por una omisión «ridícula»
La exestrella de «EastEnders» fue directa al valorar la última convocatoria de los Tres Leones y afirmó que el capitán del West Ham United debería haber sido uno de los primeros en subir al avión. En «The Wayne Rooney Show», Dyer mostró su incredulidad por que se haya dejado de lado al extremo de 29 años, pese a ser un fijo en la selección durante la preparación del torneo.
«Es un golpe doble para él; ha tenido un fin de semana terrible», afirmó Dyer. «No le han convocado, lo cual es una broma. Puede que sea un poco parcial, pero ese chico... Ya casi habíamos reservado los vuelos, estábamos seguros. Y luego recibió la llamada diciendo que no. Es un fin de semana duro para el chico, tiene un gran corazón y debería estar en ese avión. Creo que es ridículo».
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Se prevé que los Tres Leones lo tengan difícil
Dyer, más allá de la defensa familiar, advirtió que al equipo de Tuchel le costará destacar en Norteamérica sin la claridad y el ritmo de Bowen, líder de los Hammers. Inglaterra no ha convencido en sus últimos partidos y el actor teme que su ausencia provoque una eliminación temprana.
«Sin Jarrod, van a estar perdidos. Van a pasarlo mal», advirtió Dyer. «No creo que ganemos a Croacia en el primer partido. Contra rivales de nivel, como Senegal o Japón, siempre hemos sufrido. Cuando nos han exigido, hemos fracasado. Ojalá me equivoque, pero Jarrod debería viajar en lugar de [Noni] Madueke».
El descenso agrava la situación de Bowen
La exclusión del Mundial agrava la crisis de Bowen, quien hace poco vivió el golpe de ver al West Ham descender de la Premier League tras 14 años. A pesar de sus nueve goles y 11 asistencias, no pudo salvar a los Hammers, lo que complica su futuro.
Además, un posible traslado lejos de Londres complicaría su vida familiar, ya que su esposa, Dani Dyer, y su familia residen en Essex, por lo que la idea de separarse por un traspaso a un grande del norte como Liverpool o Manchester United crece como preocupación.
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Se avecina un momento decisivo en el mercado de fichajes
Bowen tiene contrato a largo plazo con el West Ham, pero este verano varios clubes de la Premier League podrían tentarlo. El extremo duda: quedarse y ayudar al equipo a ascender, o marcharse para mantener sus opciones de jugar la Eurocopa 2028.
Dyer quiere que el capitán se quede, pero jugar en la segunda división podría marginarlo de la selección. Por ahora, Bowen descansa con su familia tras el desaire, mientras el resto de los Tres Leones se prepara para su primer partido sin él.