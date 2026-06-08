«¡Menuda broma!»: Danny Dyer critica a Thomas Tuchel por dejar fuera de la selección inglesa a su yerno

La exestrella de «EastEnders» fue directa al valorar la última convocatoria de los Tres Leones y afirmó que el capitán del West Ham United debería haber sido uno de los primeros en subir al avión. En «The Wayne Rooney Show», Dyer mostró su incredulidad por que se haya dejado de lado al extremo de 29 años, pese a ser un fijo en la selección durante la preparación del torneo.

«Es un golpe doble para él; ha tenido un fin de semana terrible», afirmó Dyer. «No le han convocado, lo cual es una broma. Puede que sea un poco parcial, pero ese chico... Ya casi habíamos reservado los vuelos, estábamos seguros. Y luego recibió la llamada diciendo que no. Es un fin de semana duro para el chico, tiene un gran corazón y debería estar en ese avión. Creo que es ridículo».



