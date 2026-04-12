Mendy: «Retirarme en el Al Ahly es una posibilidad... y nunca olvidaré lo que hizo Buffon»

Mendy recordó una etapa difícil y afirmó que fue un punto de inflexión para el club: «Cuando se produjo la crisis con Matías y había inestabilidad, todos apoyaron al club con fuerza».
Y añadió: «Oía muchas dudas desde fuera, pero yo siempre decía que aquí la afición solo apoya al club, nada más».
Y continuó: «Si la afición no hubiera seguido apoyando al equipo durante ese periodo, con un nuevo entrenador y una nueva visión, la situación habría sido completamente diferente, pero creyeron en el proyecto hasta el final».
Concluyó: «Al final, los títulos asiáticos y nacionales que conseguimos fueron gracias a la afición; fueron el factor decisivo en los momentos más difíciles; ellos son, sin duda, el verdadero club».