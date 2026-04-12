Mendy: «Retirarme en el Al Ahly es una posibilidad... y nunca olvidaré lo que hizo Buffon»

Mendy afirmó en el podcast «The Mo Show» que no piensa marcharse del Al Ahly y que acabar su carrera en el club sigue siendo una opción. «Sinceramente, no me veo en otro sitio; este club me lo da todo y me ayuda a rendir al máximo», añadió.

Lea también... Mendy: «El título de Marruecos surgió de la nada... y pensábamos que la decisión era una “broma de abril”».

Y añadió: «El Al Ahly me ha ayudado a dar lo mejor de mí con la selección de Senegal; lo que he conseguido a nivel internacional se debe a lo que aporto aquí, habría sido difícil lograrlo sin el apoyo del club».

Concluyó: «Estoy en el lugar y el momento correctos: la directiva confía en mí y la afición me muestra un cariño excepcional que me hace sentir siempre bienvenido».